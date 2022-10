Ministério da Justiça registra 8 ocorrências de boca de urna na manhã deste domingo

O Ministério da Justiça divulga neste domingo, 2 de outubro, um boletim com o número de ocorrências pelo Brasil durante a votação no primeiro turno. Os dados apontam que até 8h35 de hoje foram registrados em todo o país.

8 ocorrências de boca de urna;

7 ocorrências de transporte ilegal de eleitores;

zero violação de sigilo do voto

Mais de 156 milhões de brasileiros estão habilitados a ir às urnas nos 26 estados e no Distrito Federal neste domingo das 8h às 17h (horário de Brasília). Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), haverá votação em 5.570 cidades do país e em 181 localidades no exterior.

Cinco cargos estão em disputa: deputado federal, estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.

