Ministério da Justiça diz que recebeu ofício dos Estados Unidos sobre atuação de Moraes

O Ministério da Justiça recebeu no dia 27 um ofício do governo dos Estados Unidos sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a pasta, o documento foi encaminhado ao setor responsável pela análise.

Segundo o jornal The New York Times, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta a Moraes, após a ordem do magistrado para que a rede social americana Rumble bloqueasse perfis de um usuário. O veículo disse ter tido acesso ao documento.

A mensagem foi remetida ao ministro neste mês de maio. "O Departamento de Justiça disse ao ministro Moraes que ele poderia aplicar as leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos", escreveu o veículo americano. O jornal procurou uma porta-voz de Moraes, mas ela preferiu não comentar.

Alexandre de Moraes é alvo de um processo movido pelas empresas do Trump Media & Technology Group, comandada pelo presidente americano Donald Trump, e pela plataforma Rumble. As companhias acusam Moraes de infringir a Primeira Emenda da Constituição americana, que versa sobre liberdade de expressão, ao determinar que o Rumble remova contas de influenciadores de direita brasileiros.

Na quarta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que seu país vai restringir os vistos para “funcionários estrangeiros e pessoas cúmplices na censura de americanos”. Em uma publicação no X, Rubio disse que “americanos foram multados, assediados e acusados ​​por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão” e, portanto, essas pessoas “não deveriam ter o privilégio de viajar para o nosso país”.

Na semana passada, o secretário de Estado já havia afirmado no Congresso americano que "há uma grande chance" de o governo dos EUA sancionar Moraes, que também já entrou em conflito com Elon Musk sobre a atividade do X no Brasil.