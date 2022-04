Ministério da Economia adia coletiva sobre LDO de 2023

O Ministério da Economia adiou a coletiva de imprensa marcada para anunciar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2023. O motivo do adiamento não foi informado pela pasta. O anúncio estava marcado para as 15h desta quinta-feira (14). O ministério informou que houve um atraso na tramitação do texto e que a divulgação será "oportunamente remarcada", sem esclarecer se pode ocorrer ainda hoje.

Pela Constituição, o governo federal deve enviar até esta sexta-feira, 15, o projeto ao Congresso Nacional. Como é feriado a publicação pode sair no Diário Oficial da União (DOU) apenas na segunda-feira, 18.

Na semana passada, os servidores ligados ao planejamento do Ministério da Economia ameaçaram atrasar o envio da LDO caso o governo não negociasse um reajuste salarial este ano. A pasta, porém, ainda não informou se a reivindicação da categoria impactou na divulgação do projeto.