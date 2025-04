'Minhas mais sinceras desculpas ao presidente Lula', diz deputado, ao recusar cargo de ministro

Em nota oficial divulgada na nesta terça-feira, 22, o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, deputado Pedro Lucas Fernandes (MA), recusou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a chefia do Ministério das Comunicações.

O anúncio da decisão do parlamentar ocorreu dias após a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmar que ele substituiria o deputado Juscelino Filho (União Brasil - MA), que pediu demissão do cargo.

"Minhas mais sinceras desculpas ao presidente Lula por não poder atender a esse convite. Recebo seu gesto com gratidão e reafirmo minha disposição para o diálogo institucional, sempre em favor do Brasil", disse.

Deputado diz que contribuirá com governo na Câmara

O parlamentar também afirmou que pode contribuir com o governo como líder do União Brasil na Câmara.

"Sou líder de um partido plural, com uma bancada diversa e compromissada com o Brasil. Tenho plena convicção de que, neste momento, posso contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerço na Câmara dos Deputados. A liderança me permite dialogar com diferentes forças políticas, construir consensos e auxiliar na formação de maiorias em pautas importantes para o desenvolvimento do Brasil", disse.