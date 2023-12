Mina da Braskem em Maceió: Minas e Energia diz que rompimento 'não causou danos maiores'

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou neste domingo que o rompimento na Mina 18 da Braskem, em Maceió, que estava sob alerta de risco de colapso desde o dia 29 de novembro, não causou "danos maiores aparentes ou risco a vidas".

O prefeito de Maceió, JHC (PL), anunciou que uma das minas operadas pela Braskem para extração de sal-gema na cidade sofreu um rompimento na tarde deste domingo.

Em nota divulgada na noite deste domingo, o ministério informou que suas equipes técnicas, assim como do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e da Agência Nacional de Mineração (ANM) se reuniram após o colapso na região da mina em Mutange, e reavaliaram os dados apresentados pela Defesa Civil.

"As áreas adjacentes, das demais minas, seguem sem indícios de instabilidade. O evento ocorreu após um aumento na velocidade de subsidência do solo nas últimas 48 horas. Dados da Rede Sismográfica, operada pelo SGB, apontam que dois sismos positivos de pequena magnitude ocorreram horas antes do colapso. De acordo com os especialistas, a expectativa é de que a situação na região se acomode", diz o MME.

A pasta afirma ainda que segue monitorando a situação junto às autoridades locais e atuando com foco na redução do impacto à população. Nota da Braskem

Em nota neste domingo, a Braskem não usou o termo "rompimento", adotado pela Defesa Civil de Maceió, e disse que câmeras ao redor da Mina 18 "registraram movimento atípico de água na lagoa Mundaú, no trecho sobre esta cavidade".