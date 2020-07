Metroviários aceitam proposta e greve em São Paulo é cancelada

A greve do metrô em São Paulo, anunciada para hoje (28), foi cancelada durante a madrugada, pois a categoria aceitou, em assembleia emergencial, a proposta de última hora feita pelo Ministério Público do Trabalho. Ontem (27) à noite, os metroviários paulistas chegaram a decidir pela paralisação por tempo indeterminado, em protesto contra o corte de salários e de direitos. Apesar da suspensão da greve, muitas estações do metrô amanheceram fechadas no início do dia de hoje (28), causando aglomeração de passageiros.

Segundo a proposta, aceita posteriormente pelo governo do estado, além da suspensão no corte de salários, foram garantidas a renovação de todas as cláusulas do acordo coletivo, como pagamento do adicional noturno, da gratificação por tempo de serviço, adicional normativo de férias e adicional de horas extras.

Rodízio suspenso

A prefeitura de São Paulo anunciou que o Rodízio Municipal de Veículos continua suspenso nesta terça-feira (28), assim como a Zona Azul (estacionamento rotativo pago), durante todo o dia.

A São Paulo Transporte (SPTrans) informou que linhas municipais foram reforçadas em todas as ligações do metrô. Será reforçada a Linha 4310 Itaquera – Terminal Parque Dom Pedro II, que faz a conexão no eixo da Linha 3-Vermelha ao sistema metroviário.