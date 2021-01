Metrô de SP terá operação especial para o Enem neste domingo

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) irá realizar uma operação especial neste domingo (17) em razão da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A frota de trens será reforçada entre 10 horas e 13 horas para atender os estudantes que participarão da prova.

Segundo a companhia, serão colocadas em circulação mais composições do que em um domingo habitual, nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha. Assim como em todos os domingos e feriados, os passageiros poderão embarcar das 4h40 à meia-noite.

“Para que o vestibulando economize tempo, o Metrô recomenda a compra antecipada de passagens. Além das tradicionais bilheterias, os bilhetes também podem ser adquiridos em QRCode, disponíveis para compra pelo aplicativo de celular TOP e em máquinas de autoatendimento nas estações”, destacou, em comunicado, a companhia.

Dúvidas dos estudantes e demais passageiros podem ser esclarecidas na Central de Informações do Metrô, pelo telefone 0800-770-7722. As ligações são atendidas das 8h às 20h.