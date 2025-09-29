Metanol fatal em bebidas é sobra de etanol apreendido com PCC, diz especialista em combate a fraudes

Repórter
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13h20.
Última atualização em 29 de setembro de 2025 às 13h26.
Os recentes episódios de pessoas intoxicas por causa de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol vem chamando a atenção de autoridades. Em três semanas, três pessoas morreram na Grande São Paulo. Foram duas mortes em São Bernardo e uma na capital paulista. Outros 10 casos estão sendo investigados por suspeita de intoxicação por consumo de bebida adulterada.
O metanol (CH₃OH) é altamente inflamável, tóxica e de difícil identificação. Mas qual é a origem dessa substância que está fazendo vítimas em São Paulo?
Para o presidente da Associação Brasileira de Combate À Falsificação, Rodolpho Ramazzini, o metanol utilizado nas bebidas clandestinas vem das "sobras" de etanol dos postos do PCC lacrados pela polícia durante a operação Carbono Oculto.
"Ao ficar com tanques cheios de metanol lacrados e distribuidoras proibidas de operar. Claramente o crime organizado e seus parceiros tiveram que desovar esses estoques de alguma maneira. Eles estão envolvidos diretamente com a falsificação de bebidas há muito tempo. Isso fez com que esse metanol chegasse às destilarias clandestinas, gerando esse grave problema de saúde pública que estamos enfrentando", diz o advogado.
Segundo o presidente da ABCF, a entidade nunca recebeu tantas denúncias de bebidas falsificadas, nem fizeram tantas operações, como nos últimos dois anos. "O órgão defende a volta da rastreabilidade no setor de bebidas, além dos mecanismos de controle de produção, para que se possa diferenciar o produto falso do original", diz Ramazzini. "Se esse serviço de rastreabilidade não voltar, o mercado clandestino vai continuar crescendo", explica.
A ABCF esteve envolvida recentemente também com a maior apreensão de cigarros clandestinos do ano. Dez carretas foram utilizadas para retirar mais de R$ 6 milhões em mercadorias num galpão nos arredores do Recife.
O produto é um tipo de álcool mais simples, incolor e inflamável, com cheiro bem parecido ao de uma bebida alcoólica comum. Ele foi chamado de “álcool da madeira”, porque era obtido pela destilação de toras.
Embora seja usado em pequenas quantidades na natureza, podendo ser encontrado em frutas e até produzido pelo corpo humano em baixíssimas doses. No entanto, é altamente tóxico em concentrações elevadas.
A substância tem diversas aplicações na indústria. Ele é usado na fabricação do formol, ácido acético, tintas, solventes e plásticos, além de estar em produtos como limpa-vidros e removedores de tinta.
O metanol também foi utilizado como combustível de carros de corrida, mas sem as devidas condições de segurança.
No Brasil, uma das principais funções do metanol é servir de matéria-prima para a produção de biodiesel.
|Uso
|Metanol
|Etanol
|Combustível
|Biocombustível, solvente
|Etanol combustível (álcool)
|Indústria química
|Produção de formaldeído, plásticos
|Cosméticos, perfumes, tintas
|Bebidas alcoólicas
|Não utilizado (veneno)
|Principal componente
|Antisséptico
|Pouco usado
|Muito usado (álcool 70%)
A ingestão, inalação ou até mesmo o contato prolongado com metanol pode causar náusea, tontura, cegueira e até a morte. Pequenas quantidades já podem provocar intoxicação grave. O produto também é inflamável, o que pode gerar incêndios e explosões no caso de manuseio inadequado.