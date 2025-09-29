Metanol fatal em bebidas é sobra de etanol apreendido com PCC, diz especialista em combate a fraudes

Os recentes episódios de pessoas intoxicas por causa de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol vem chamando a atenção de autoridades. Em três semanas, três pessoas morreram na Grande São Paulo. Foram duas mortes em São Bernardo e uma na capital paulista. Outros 10 casos estão sendo investigados por suspeita de intoxicação por consumo de bebida adulterada.

O metanol (CH₃OH) é altamente inflamável, tóxica e de difícil identificação. Mas qual é a origem dessa substância que está fazendo vítimas em São Paulo?

Para o presidente da Associação Brasileira de Combate À Falsificação, Rodolpho Ramazzini, o metanol utilizado nas bebidas clandestinas vem das "sobras" de etanol dos postos do PCC lacrados pela polícia durante a operação Carbono Oculto.

"Ao ficar com tanques cheios de metanol lacrados e distribuidoras proibidas de operar. Claramente o crime organizado e seus parceiros tiveram que desovar esses estoques de alguma maneira. Eles estão envolvidos diretamente com a falsificação de bebidas há muito tempo. Isso fez com que esse metanol chegasse às destilarias clandestinas, gerando esse grave problema de saúde pública que estamos enfrentando", diz o advogado.

Segundo o presidente da ABCF, a entidade nunca recebeu tantas denúncias de bebidas falsificadas, nem fizeram tantas operações, como nos últimos dois anos. "O órgão defende a volta da rastreabilidade no setor de bebidas, além dos mecanismos de controle de produção, para que se possa diferenciar o produto falso do original", diz Ramazzini. "Se esse serviço de rastreabilidade não voltar, o mercado clandestino vai continuar crescendo", explica.

A ABCF esteve envolvida recentemente também com a maior apreensão de cigarros clandestinos do ano. Dez carretas foram utilizadas para retirar mais de R$ 6 milhões em mercadorias num galpão nos arredores do Recife.

O que é o metanol

O produto é um tipo de álcool mais simples, incolor e inflamável, com cheiro bem parecido ao de uma bebida alcoólica comum. Ele foi chamado de “álcool da madeira”, porque era obtido pela destilação de toras.