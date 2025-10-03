Metanol: Anvisa aciona autoridades internacionais para importar antídoto contra intoxicação

A Anvisa acionou autoridades regulatórias de diversos países para viabilizar a importação do medicamento fomepizol, principal antídoto em casos de intoxicação por metanol.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a iniciativa busca acelerar a chegada do remédio ao Brasil e garantir atendimento rápido aos pacientes. Entre os órgãos consultados estão a FDA (EUA), EMA (União Europeia), Health Canada (Canadá), ANMAT (Argentina) e MHRA (Reino Unido), entre outros.

A agência publicou um Edital de Chamamento para identificar fabricantes e distribuidores com disponibilidade imediata do medicamento ao Ministério da Saúde.

Confira outras medidas

A Anvisa também anunciou outras medidas tomadas em relação aos casos. Entre elas, está um levantamento de farmácias de manipulação e laboratórios farmacêuticos que estão aptos à produção de etanol grau farmacêutico, que pode ser utilizado como alternativa terapêutica ao fomepizol, caso seja necessário.

Foram identificadas 604 unidades em todo o país, prontas para possível produção.

Também deve haver uma coordenação com a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA) para análise de amostras suspeitas de contaminação pela substância. Três laboratórios já estão aptos para iniciar as análises: Lacen/DF, Laboratório Municipal de São Paulo e INCQS/Fiocruz.

A Agência negocia uma cooperação com o Ministério da Justiça e o MAPA para ampliar a capacidade de testagem. Nesta quinta-feira, 2, a Agência atuou em parceria com a Vigilância Sanitária do Distrito Federal em operação de campo.

Atendimento à população

Em casos de suspeita de intoxicação, a população pode acionar o Disque-Intoxicação (0800-722-6001), serviço que reúne 13 Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) em diferentes estados, oferecendo orientação até a chegada ao atendimento médico.