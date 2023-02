Mercadante anuncia apoio à construção do Museu da Escravidão no Rio

O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou, ao lado da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que vai apoiar a construção de um museu sobre a escravidão no Brasil. Ele informou que o museu será construído no Cais do Valongo, onde chegou a maioria dos escravizados no Brasil.

"Sob coordenação da Anielle Franco vamos desenvolver o museu da escravidão do Brasil, no Valongo. O museu vai marcar uma reflexão necessária sobre a chaga da escravidão", disse Mercadante, durante a posse no BNDES.

Ele afirmou ainda, que no palco do BNDES "sempre terá uma mulher e um negro", e prometeu reservar cotas para negros em eventuais concursos públicos para o banco e estágios.