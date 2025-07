Menina de 11 anos cai de mirante em cânion no RS; bombeiros realizam operação de resgate

Uma criança de 11 anos caiu do mirante do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, por volta das 13h desta quinta-feira, 10.

A menina foi localizada com o auxílio de um drone equipado com câmera térmica por volta das 17h3o, informou o Corpo de Bombeiros Militar ao portal G1. A área foi isolada, e os bombeiros devem realizar a operação de resgate por rapel.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da criança, sendo que a avaliação será possível apenas quando a equipe chegar até o local do acidente. Para facilitar o resgate, um heliponto foi montado na central administrativa do parque, de onde militares serão transportados.

Em entrevista à RBS TV, o secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, informou que a criança estava acompanhada pelos pais no alto do mirante. A família, que é de Curitiba, no Paraná, estava visitando a região. De acordo com os bombeiros, a menina tem transtorno do espectro autista, mas sua identidade não foi divulgada. Durante a visita, enquanto se deslocavam para sentar em um banco, ela teria saído correndo e o pai tentou alcançá-la, mas ela acabou caindo. Não há cercas de proteção no local do acidente.

Os bombeiros de Canela informaram que a queda ocorreu na parte central do cânion, uma área de penhasco, onde não há vegetação para amortecer a queda.

Acidentes na Serra Gaúcha

Nos últimos dias, a Serra Gaúcha registrou outros dois acidentes em atrações turísticas. No sábado, 5, um acidente no Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, resultou na morte de dois turistas, um homem e uma mulher, ambos de 61 anos, de Porto Alegre. Já na quarta-feira, 9, um adolescente de 13 anos, natural de Montevidéu, no Uruguai, caiu de um brinquedo no Alpen Park, em Canela. Ele foi levado ao Hospital de Caridade de Canela, onde passou por uma cirurgia.

Como é o Cânion Fortaleza?

Cambará do Sul é famoso por suas belezas naturais, com cânions que atraem turistas, especialmente durante as férias escolares. O Cânion Fortaleza, situado no Parque Nacional da Serra Geral, oferece trilhas e mirantes de onde os visitantes podem apreciar a paisagem da região. A mistura de aventura com a contemplação da natureza é um dos maiores atrativos do local. Cambará do Sul está localizado a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre.