Melo x Rosário: quem está ganhando as eleições em Porto Alegre; acompanhe a apuração ao vivo Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, vai às urnas neste domingo para escolher o próximo prefeito da cidade

Maria do Rosário e Sebastião Melo, que disputam o segundo turno em Porto Alegre (Montagem EXAME/Divulgação)