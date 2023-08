Melhores e Maiores 50 anos: em 2009, gripe H1N1 alerta o mundo para as questões sanitárias

Há quase 15 anos, o avanço da gripe A (H1N1) foi um dos primeiros grandes sinais de que o planeta deveria estar atento ao perigo das grandes epidemias. Em 2009, a gripe A, uma variante da gripe suína, pode ter matado mais de meio milhão de pessoas ao redor do mundo, segundo estimativas dos cientistas. Os governantes, infelizmente, não deram a atenção necessária ao alerta sanitário deflagrado naquele ano, que poderia ter servido para preparar melhor o planeta diante de outra epidemia muito mais grave anos depois, a Covid-19.

Na economia, o mundo ainda sofria os efeitos da crise mundial e o G-20, grupo dos 20 países mais ricos do mundo, anunciou em Londres um pacote de US$ 1 trilhão para conter os efeitos da bolha imobiliária nos Estados Unidos e que provocou um vendaval nas finanças em todo o planeta.

Nos Estados Unidos, o democrata Barack Obama toma posse como o 44.º presidente do país, com o desafio de recolocar a economia norte-americana novamente nos trilhos. "A esperança de mudar superou o medo. Sabemos da gravidade da crise, pois vemos a situação que vivemos, com milhares de empregos perdidos. Mas juntos conseguiremos sair dessa crise", afirmou Obama, em seu discurso de posse.

Mas 2009 também foi um ano de boas notícias na economia. No Brasil, a Petrobras começa a extrair petróleo no campo de pré-sal de Tupi. A exploração do pré-sal, cujas reservas em campos brasileiros são estimadas em bilhões de barris de petróleo, havia começado no ano anterior, no campo de Jubarte, na Bacia de Campos, no litoral do Espírito Santo. Nos esportes, o Brasil foi escolhido naquele ano para sediar as Olimpíadas de 2016.

A Natura conquistou mais um grande prêmio de MELHORES E MAIORES. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, em pouco tempo a empresa, que já havia sido vencedora da edição de 1998, tornou-se referência na venda direta de seus produtos.

No decorrer dos anos, a Natura também ficou conhecida como uma marca associada aos conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social. Em 2009, quando completou 40 anos, a gigante da indústria de cosméticos atingiu a marca histórica de um milhão de consultoras de vendas diretas. No final do ano anterior (2008), o faturamento da companhia havia ultrapassado 2 bilhões de dólares.