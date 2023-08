Melhores e Maiores 50 anos: em 2005, um tsunami político e econômico no Brasil

O ano de 2005 foi marcado pelas turbulências políticas em Brasília. A chamada “crise do mensalão” deu início à maior crise política enfrentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao longo do seu mandato. Tudo começou com a entrevista do então deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB, ao jornal Folha de S.Paulo, publicada em 6 de junho.

Jefferson, que hoje se encontra preso, denunciou ao jornal um esquema de pagamentos mensais de propinas a parlamentares feitos pelo PT para garantir o apoio a Lula no Congresso Nacional. Diante da crise, que atingiu o governo federal como um tsunami, o ministro da Casa Civil, José Dirceu, pede demissão do cargo dias após a entrevista ser publicada.

Na economia, as coisas também não foram bem. O Brasil cresceu apenas 2,3% naquele ano, segundo o IBGE, ficando à frente apenas do Haiti na América Latina. A taxa de juros registrada era de quase 20% e a inflação oficial medida pelo IPCA fechou o ano em 5,69%.

A Vale, uma das principais mineradoras do mundo, venceu naquele ano o prêmio MELHORES E MAIORES. Em 2005, a produção de minério de ferro da companhia atingiu o recorde de 255 milhões de toneladas.

A alta procura por commodities no mercado internacional, principalmente pela China, elevou consideravelmente os lucros da empresa, cujas origens remontam a antiga Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), criada por Getúlio Vargas, em 1942, e privatizada em 1997.

Em abril, católicos em todo o mundo lamentaram a morte do papa João Paulo II, um dos pontífices mais longevos e populares do século 20. Ele foi substituído pelo cardeal Joseph Ratzinger, que se tornou o papa Bento 16.

No Reino Unido, no mesmo mês da morte de João Paulo II, o então príncipe Charles, atual rei Charles III, oficializava sua união com Camilla Parker. Ainda na Inglaterra, o brasileiro Jean Charles de Menezes foi morto pela polícia de Londres, em julho, após ser confundido com um terrorista.

A natureza continuou causando estragos em 2005. Em agosto, o Furacão Katrina atingiu o sul dos Estados Unidos, provocando grande destruição e deixando um saldo de mil mortes ao longo da costa do Golfo do México.

No Brasil, o mês de agosto foi marcado pelo assalto à agência do Banco Central, em Fortaleza (CE). O roubo de R$ 165 milhões, efetuado por meio de um túnel, ficaria conhecido como o maior assalto a banco já praticado no Brasil. A ousadia dos ladrões e o sofisticado plano para o roubo seriam contados posteriormente no filme “Assalto ao Banco Central”.