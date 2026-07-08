Megaoperação nacional mira facções e cumpre 273 mandados em 15 estados

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) deflagraram, nesta quarta-feira, 8, a Operação Força Integrada III, que mobiliza ações simultâneas em 15 estados.

Coordenada pela Polícia Federal, a ofensiva reúne 18 unidades das FICCOs para cumprir medidas judiciais em investigações sobre organizações criminosas.

Ao todo, a operação prevê o cumprimento de 180 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. As investigações envolvem crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, homicídios, roubos de cargas e atuação de facções criminosas.

As ações ocorrem em estados das cinco regiões do país. Entre as maiores ofensivas estão a Operação Coalizão – COP VIII, no Pará, com 32 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão, e a Operação Consigliere, na Paraíba, que cumpre 46 mandados de busca e 13 de prisão em três estados.

Em Minas Gerais, a Operação Borak tem como alvo uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de armas. Além de 10 mandados de prisão e 17 de busca, a Justiça determinou a retirada de câmeras de vigilância instaladas irregularmente em vias públicas.

Também foram deflagradas operações no Amapá, Acre, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Bahia, com foco em diferentes ramificações do crime organizado.

As FICCOs reúnem integrantes da Polícia Federal, das Polícias Civil, Militar, Penal e Rodoviária Federal, além de órgãos estaduais de segurança pública e, conforme a unidade da federação, Guardas Municipais e a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Segundo a PF, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração dos crimes.