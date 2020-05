Médicos deixam hospital de campanha no Rio alegando “falta de condições”

Mesmo considerando toda anormalidade numa situação de pandemia de coronavírus, as condições de trabalho no Hospital de Campanha do Maracanã, estão longe das ideais, relatam profissionais da unidade. Por causa das dificuldades com insumos e falhas na gestão dos trabalhos, de administração da Organização Social (OS) Iabas, um dos alvos da Operação Placebo, muitos médicos estão pedindo demissão. Nesta terça, funcionários citaram seis demissionários ao GLOBO e uma médica afirmou ter desistido após dois plantões e a constatação de problemas com equipamentos, resultados de exames, e coordenação de equipe.

A unidade, que quando tiver 100% de sua capacidade, oferecerá 400 leitos para pacientes de Covid-19, foi inaugurada no último dia 9, após nove dias de atraso. Ela é administrada pelo Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas), um dos alvos, assim como o próprio governador Wilson Witzel, da investigação sobre fraudes na compra emergencial de equipamentos para o enfrentamento da pandemia. A impressão, segundo os profissionais, é de que um “avião está sendo montado em pleno voo”, em relação aos ajustes que são feitos no hospital de campanha durante o seu funcionamento. O cenário ruim já havia sido denunciado pela anestesista Priscila Eisembert, no último sábado, o que foi confirmado por outras pessoas.

“Já informei a minha saída, porque não tenho a condição adequada de dar o meu melhor”, afirmou uma médica, que aceitou conversar com O GLOBO sob a condição de anonimato.

“Tudo tem um limite”

Ela deu apenas dois plantões. O primeiro, há duas semanas, deixou-a chocada. A dificuldade em conseguir coisas básicas como resultado de exame de sangue para um paciente com insuficiência renal, ou a ausência de protocolo para preenchimento de declaração de óbito. São obstáculos, que segundo ela, se resumem a problemas graves na gestão. Naquele momento, já havia praticamente decidido desistir do emprego, mas retornou na semana seguinte para mais um plantão, e assim ver se o cenário melhoraria. No período, percebeu esforços em ajustar muitos dos problemas, mas ainda longe do ideal.

“Mais do que a falta de insumos, a pior parte é a falha de organização. Sei que é uma situação extraordinária, mas algumas coisas são óbvias em qualquer gestão hospitalar, e não funcionam. Por exemplo, os resultados de exames nos laboratórios demoram muito para chegar, e eu dependo desse resultado para definir tratamentos. Às vezes um mesmo pedido para outro paciente chegava, o que não faz sentido, não é falta de insumo, é desorganização. A gente não sabe quem é o responsável pela coordenação, pelos fluxos. Tive uma paciente que estava com problema renal, pedi um exame e o resultado não saiu até acabar meu plantão de 12 horas. No plantão seguinte da minha colega, tampouco chegou. Ou seja, demorou mais de 24 horas para um exame simples, de sangue”, explicou a médica generalista. “Claro que ninguém esperava a coisa mais organizada do mundo, mas acho que tudo tem um limite.

Em relação ao problema de equipamentos e remédios, ela diz que viu faltar medicamentos, como sedativos para intubação, mas que em quase todos os casos são oferecidos alternativas equivalentes. O problema é que nem sempre o remédio substituto tem a mesma funcionalidade. Respiradores e ventiladores mecânicos também são escassos, apesar do panorama ter melhorado na semana passada, mas normalmente dependem de remanejamento interno.

“Já tivemos paciente na UTI sem monitor para acompanhar coisas básicas como a pressão, o que não pode acontecer. Fizeram remanejamento interno de monitores e respiradores para conseguirem abrir mais alas, o cobertor é muito curto”.

Um outro médico, que também não quis se identificar, minimou os problemas de estoque de medicamentos, mas confirmou falhas na gestão deles.

“No hospital de campanha eles se esforçam mais em repôr remédios do que no resto da rede, porque é o foco de atenção. No Maracanã, quando falta, conseguem repôr em algumas horas. A falha maior é de comunicação dentro da equipe, às vezes o remédio existe mas não é devidamente sinalizado e aí cada paciente fica com um medicamento diferente”.

Recém-formados e médicos de outras especialidades

A desorganização de gestão é agravada levando em conta a composição do quadro de funcionários dos hospitais de campanha com muitos médicos de especialidades diversas ou recém formados. Na dificuldade de contratação de médicos intensivistas, tem sido comum encontrar oftalmologistas e otorrinolaringologistas escalados para atender pacientes com coronavírus. Procurado, o Iabas confirma a dificuldade para contratar mécicos e “elevar sua equipe



e atender os futuros hospitais de campanha atualmente em construção”. Até aqui, foram contratados 200 médicos e mais 4.284 profissionais, sendo que 1788 atuam no Maracanã.

“Os problemas de administração, logística e coordenação pioram uma situação que já é complicada. Temos muitos recém-formados e profissionais de outras áreas, o que exige uma gestão melhor”, disse a médica demissionária, que já comunicou sua saída à chefia. “Tenho pelo menos cinco amigos que tomaram a mesma decisão. Podemos perceber muita gente desistindo porque o fluxo é bem grande de pessoas que entram e saem do grupo de whatsapp”.

O hospital do Maracanã é administrado pela Organização Social Iabas, que, por sua vez, subcontratou a Organização Social Hygea para fazer a gestão da equipe médica. Essa “quarteirização” inclusive já foi alvo de questionamentos por parte do Sindicato de Médicos. No sábado, quando a anestesista Priscila Eisembert expôs uma carta denunciando falta de série de medicamentos, como os sedativos fentanil e midazolam, o Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) foi à unidade para uma fiscalização. Segundo o presidente do Cremerj, Sylvio Provenzano, a denúncia não foi comprovada pelos fiscais, mas ele critica a presença de muitos médicos de outras especialidades atuando no tratamento ao Coronavírus.

“Quando vimos a denúncia, era muito grave. Então fomos ao hospital já com pensamento de pedir uma interdição ética. Mas, os medicamentos foram checados e não havia falta de estoque, pelo menos no momento em que estivemos lá”, explicou Provenzano, que, por outro lado, disse que o Cremerj já emitiu nota questionando a presença de médicos de especialidades inadequadas. “Há muitos relatos de colegas que não têm a capacidade para atender esse tipo de paciente. Sabemos de ofatalmos, otorrinos e muitos outros que foram deslocados para hospitais de campanha. Entendemos que esses colegas não têm como garantir atendimento seguro, por isso avisamos às autoridades da inadequação. Precisamos contratar profissionais habilitados”.

Desde o início de sua inauguração, o Hospital do Maracanã vem sofrendo com denúncias de falhas de gestão. Na sua primeira semana de funcionamento, por exemplo, profissionais foram flagrados dormindo em colchões no chão do local, pois o alojamento não possuía condições adequadas, e sacos com roupas contaminadas foram abandonadas na área das bilheterias.

“O Iabas não tem expertise para gerir um hospital desse porte”, afirma o médico Carlos Vasconcellos, diretor do Sindicato dos Médicos do Rio (Sinmed-RJ). “Temos diversas denúncias sobre falta de medicamentos pontuais, demora no fluxo de laboratórios etc. Mas o maior problema está na dificuldade de se abrir leitos por falta de profissionais. Acho que a ideia de hospitais de campanha não foi ruim, pois nossa rede pública está sucateada e desorganizada. A questão é que usaram a mesma lógica de gestão da rede que já não funciona, com O.S., contratos precários, falta de transparência e tudo o que se vê em termos de corrupção”.

Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), que criou um Comitê de Supervisão dos Hospitais de Campanha, respondeu que “apura as denúncias, e, se comprovadas, irá notificar a OS Iabas”. A pasta diz que, na última sexta, técnicos constataram a necessidade de chegada de medicamentos, mas que a Iabas havia informado que o “desabastecimento não afetou o atendimento aos pacientes internados”. Sobre a denúncia do alojamento e descarte de roupas inadequados, a secretaria disse que solicitou à OS equipamento apropriado de descarte, ” o que foi printamente atendido”, e que 110 leitos foram colocados à disposição após vistoria.

Já o Iabas afirmou que o contrato com o Grupo Empresarial Hygea é de prestação de serviços na “área de medicina do trabalho e mão-de-obra médica, o que não seria, segundo a O.S, uma quarteirização, mas ” execução direta do serviço por parte dessas empresas especializadas”. O Iabas diz que o Hospital do Maracanã tem “todos os pré-requisitos para o atendimento de pacientes críticos”, e negou a falta de medicamentos. Em relação ao problema nos dormitórios, a resposta é de que “houve erro de preparação” e que as imagens mostraram algo pontual que “não se repetirá”. Sobre os demais hospitais de campanha, a O.S. disse que trabalha para a entrega mais “´rápido possível”, seguindo prioridade de entrega exigida pelo Estado.

Pacientes sem covid-19 nos hospitais de campanha

Um outro médico, que também pediu para não se identificar, denuncia mais uma falha na rede pública durante a pandemia. Segundo ele, muitos pacientes graves, porém sem Covid-19, estariam sendo transferidos para os hospitais do Riocentro e do Maracanã. A primeira médica confirmou o problema e disse ter visto paciente com AVC e outros sem quadros respiratórios na unidade do Maracanã. Presidente do Sinmed-RJ, Alexandre Telles, respondeu que já viu pacientes com insuficiência cardíaca chegando ao Hospital municipal Ronaldo Gazzolla, transformado em referência para tratamento de Covid-19 durante a pandemia.

Nesta terça, segundo o médico que fez a denúncia anonimamente, o Riocentro teria recebido quatro pacientes sem Coronavírus.

“No Riocentro, cerca de 20% de todos pacientes que chegam não têm o Covid-19. No Maracanã também acontece isso, mas um pouco menos, porque conseguem filtrar e mandar a ambulância voltar em alguns casos. As UPAs estão desafogando seus leitos transferindo pacientes graves para os hospitais de campanha, e aí recebemos pessoa com tuberculose, insuficiência cardíaca, problema neurológico, câncer, politraumatizado etc. Pessoas que não deveriam ir para lá, porque imagina um paciente com câncer de pulmão, pode pegar Coronavírus e morrer. Estão usando os hospitais de maneira errada”.

Procurada, a prefeitura confirmou que unidades de referência de coronavírus recebem pacientes sem o vírus, e que, nestes casos, o hospital deve “informar à Central de Regulação e o paciente é encaminhado para o leito indicado para o seu caso”. Segundo a Secretaria municipal de Saúde (SMS), pacientes com “doenças crônicas ou imunodepressoras” têm prioridade se estiverem com suspeita de Covid-19, pois são grupo de risco. Mas, sobre os quatro pacientes que teriam sido transferidos nesta terça ao Riocentro sem Coronavírus, a SMS respondeu que todos possuíam suspeitas do vírus e passaram por testes. Dois já tiveram o resultado positivo e os outros aguardam o laudo, diz a pasta.

Em relação a medicamentos, a pasta respondeu que “o consumo de alguns produtos aumentou muito em todo o Brasil”, por isso há dificuldade de compra e entrega de remédios e que a rede faz “constantes remanejamentos dos estoques” para garantir os atendimentos. Já a Secretaria estadual de Saúde negou que o Hospital do Maracanã receba pacientes sem Covid-19.

Já a SES disse que apenas pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 são regulados para os hospitais de campanha.