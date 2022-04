Média móvel de mortes por covid-19 no Brasil é a menor em 3 meses

O Brasil registrou 158 novas mortes em decorrência da covid-19 nesta quarta-feira, 13. A média móvel de óbitos está em 133, a menor desde 13 de janeiro, quando esteve em 126. O índice elimina distorções entre dias úteis e fim de semana. O declínio dos indicadores da pandemia ocorre após o surto da Ômicron registrado no início do ano. No acumulado, a doença já ceifou a vida de 661.710 brasileiros

Entre as 20 horas dessa terça, 12, e o mesmo horário de hoje, o número de novas infecções notificadas foi de 28.785 No total, o Brasil tem 30.209.276 casos acumulados da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 30.209.276 pessoas estão recuperadas.

O Estado de São Paulo registrou 40 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, a maior quantidade entre as unidades da federação. Conforme o levantamento, 10 estados não registraram óbitos.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Conforme o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 26.924 novos casos e mais 163 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 30.210.853 pessoas infectadas e 661.656 óbitos acumulados. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

Brasil tem 176 milhões de vacinados com ao menos uma dose contra covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 13, a 176.378.932, o equivalente a 82,1% da população total. Em relação à segunda dose, 162.407.340 dos brasileiros foram alcançados, ou 75,6% dos indivíduos.

Imunizados com doses de reforço ou adicionais o número chegou a 82.769.630 da população. Nas últimas 24 horas,40.540 pessoas receberam a primeira dose da vacina; 137.510, a segunda; e adicionais, 421.589, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 19 Estados.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço, o Brasil administrou 599.108 doses nesta segunda-feira. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 11.174.167 doses, o equivalente a 54,51% deste público.

Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 92,82% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada em Amapá, onde 61,43% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (41 milhões), seguido por Minas Gerais (17 milhões) e Rio de Janeiro (13 milhões).