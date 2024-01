MEC deve ampliar prazo de inscrição no Prouni devido ao atraso no Sisu 2024, diz ministro

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou na manhã desta quarta-feira, 31, que o MEC avalia ampliar em 24h o prazo de inscrição no Programa Universidade para Todos (Prouni), que se encerraria nesta quinta-feira, 1. A medida deve ser aplicada devido ao atraso de um dia na divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024 por conta de "problemas técnicos". O MEC prometeu divulgar ainda hoje a classificação final dos candidatos.

— Por conta do atraso de 24h no Sisu, vamos avaliar se prorrogamos por mais um dia (o Prouni). Temos feito um esforço enorme para antecipar os resultados do Sisu em relação ao ano passado, para garantir o início do ano letivo — disse o ministro, acrescentando a importância de os estudantes também se candidatem a vagas no Prouni 2024, que garante bolsas de 50% e 100% em universidades privadas.

O anúncio de Camilo Santana foi feito durante entrevista ao "Bom dia, Ministro", da EBC. No programa, que também foi transmitido no YouTube do governo federal, dezenas de estudantes criticaram o atraso na divulgação do Sisu 2024 e cobraram explicações sobre o motivo de algumas pessoas terem conseguido visualizar o resultado no site.

O ministro, no entanto, não comentou sobre os problemas técnicos no sistema e nem sobre o horário que o resultado final deve ser disponibilizado aos candidatos nesta quarta-feira.

Atraso de 24h

Desde que foi estipulado o calendário do Sisu 2024, definiu-se que os classificados para ingresso em cursos de Ensino Superior em universidades públicas seriam conhecidos no dia 30 de janeiro. O MEC também abriria, na mesma data, as listas de espera para quem não conseguiu uma vaga na primeira chamada.

Nesta terça-feira (30), o ministério chegou a informar, ao longo do dia, que a divulgação da lista de aprovados sairia até as 18h30, o que não ocorreu. Às 20h, o MEC divulgou nota informando o adiamento. Ainda não há previsão de horário.

"A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC, área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada, identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024 para esta quarta-feira, 31, em horário a ser divulgado", afirmou a pasta.

Nas redes sociais, os estudantes cobraram o MEC. "Queremos um posicionamento sobre as notas as do Sisu, onde está?", escreveu um internauta em resposta a uma postagem do Ministério da Educação no X (antigo Twitter) que tratava de outro tema. "Como vocês conseguem fazer o Brasil inteiro passar por esse desespero? Se pronunciem sobre o Sisu", cobrou outro usuário em interação com o mesmo conteúdo. "É um descaso o que vocês estão fazendo com os estudantes", disse um terceiro.

Este ano o Sisu oferta 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de educação superior participantes.

Pela manhã, o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior chegou a ser aberto para consulta, mas logo foi fechado. Nesta segunda-feira, o governo federal divulgou que o resultado seria divulgado "no período da tarde".