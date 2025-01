MEC amplia prazo de matrículas do Sisu após atraso na liberação de lista de aprovados

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo de matrículas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 após atrasos na liberação da lista de aprovados, que deveria ter sido disponibilizada no domingo, 26. Com a mudança, o novo prazo vai até 3 de fevereiro, enquanto o anterior previa encerramento em 31 de janeiro. A decisão foi tomada após pelo menos 17 universidades federais e estaduais suspenderem temporariamente o processo por falta de dados dos candidatos aprovados.

De acordo com o MEC, as alterações não comprometerão o calendário acadêmico. Contudo, a pasta não explicou o motivo do atraso no processamento das informações. Entre as instituições afetadas estão a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Universidades ajustam cronograma

A suspensão temporária também afetou outras escolas, como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Algumas instituições começaram a regularizar o processo nesta terça-feira, 28, enquanto outras informaram datas específicas para retomada, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que adiou as matrículas para os dias 30 e 31 de janeiro.

Em nota, as universidades afirmaram estar monitorando os esforços do MEC para resolver os problemas no sistema e garantir a matrícula online. Os estudantes aprovados devem acompanhar diretamente com a instituição as datas e os requisitos para cadastro, incluindo entrega de documentação presencial ou digital.

Problemas técnicos e reclamações de estudantes

O atraso na divulgação do resultado, originalmente previsto para o dia 26, ocorreu devido à lentidão no processamento dos dados, segundo o MEC. As notas só foram liberadas na manhã de segunda-feira, 27, após esforços das equipes técnicas que trabalharam até a madrugada.

A situação gerou ampla repercussão nas redes sociais, colocando o termo Sisu entre os mais comentados. Estudantes relataram dificuldades para acessar a classificação nas listas de espera e criticaram a falta de transparência. Hugo Silva, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), escreveu no X: "É inadmissível que os estudantes precisem ficar mais de 20 horas em aflição com algo que definirá nosso futuro".

Para os candidatos que aguardam na lista de espera, a ausência de informações sobre a classificação compromete decisões importantes, como escolher entre diferentes cursos ou instituições. A expectativa é que o prazo para essa escolha, marcado para 31 de janeiro, também seja ajustado caso os problemas persistam.

Orientações para candidatos

Os estudantes aprovados devem consultar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para confirmar o resultado e verificar as instruções para matrícula. A entrega da documentação, seja digital, seja presencial, depende do cronograma específico de cada universidade.

Enquanto o sistema é ajustado, o MEC segue sob pressão para garantir que os problemas não impactem o início do ano letivo.