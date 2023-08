MDIC divulga balança comercial de julho nesta terça-feira

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), por meio da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), divulga nesta terça-feira, 1º de agosto, os resultados preliminares da balança comercial referente ao mês de julho.

Às 15h, serão publicados os dados pela Subsecretaria de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior. Em seguida, o subsecretário Herlon Brandão, e do coordenador-geral de Estatísticas, Saulo Castro, deverão atender a imprensa.

Na primeira metade deste ano, a balança comercial brasileira teve saldo de US$ 45 bilhões, isto é, crescimento de 31,5% em relação ao mesmo período de 2022. O desempenho, assim como nos últimos anos, foi fomentado pelo aumento das exportações, sobretudo de grãos e petróleo.

Superávit recorde?

A expectativa em relação à balança comercial de julho, ainda que seja a preliminar, se debruça sobre o comportamento de preços em um contexto de super safra. Enquanto há redução do volume de grãos a ser exportado pela Argentina, no Brasil os grandes volumes de soja e milho podem atender ao mercado e seguir contribuindo para um possível superávit recorde.

O Boletim Focus, do Banco Central (BC), projetou na semana passada que a balança comercial chegue a US$ 66 bilhões em 2023. Se isso se confirmar, será o terceiro ano seguido de superávit recorde, com o país exportando mais do que importa.