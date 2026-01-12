Mauro Vieira vai representar o Brasil na assinatura do acordo UE-Mercosul

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, será o representante do Brasil durante a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia, marcada para o próximo sábado, 17.

O encontro vai acontecer em Assunção, no Paraguai, já que o governo paraguaio ocupa a presidência temporária do bloco sul-americano.

Estarão reunidos os ministros das Relações Exteriores dos países do Mercosul além de integrantes da Comissão Europeia. Não há expectativa de participação do presidente Lula (PT).

Muito celebrado pelo governo brasileiro, o acordo entre Mercosul e União Europeia recebeu sinal verde na última sexta-feira, 9, quando o Conselho da União Europeia autorizou formalmente a assinatura do pacto.

Segundo o Palácio do Itamaraty, quando formalizado, o acordo vai reunir 718 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 22,4 trilhões. Este será o maior acordo comercial a ser firmado pelo Mercosul.

A assinatura do tratado, um passo importante e muito aguardado, ainda não significa que as condições previstas nos termos serão colocadas em prática de forma imediata. Após a assinatura, será preciso uma ratificação legislativa antes da implementação gradual.

Aqui no Brasil, por exemplo, o Congresso Nacional ainda precisará aprovar o acordo. O mesmo terá de ocorrer nos parlamentos dos demais países do Mercosul e no Parlamento Europeu.