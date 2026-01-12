Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Mauro Vieira vai representar o Brasil na assinatura do acordo UE-Mercosul

Ministro das Relações Exteriores estará no Paraguai durante evento marcado para sábado; presidente Lula não deve participar

SBT News
SBT News

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15h01.

Tudo sobreAcordo UE-Mercosul
Saiba mais

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, será o representante do Brasil durante a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia, marcada para o próximo sábado, 17.

O encontro vai acontecer em Assunção, no Paraguai, já que o governo paraguaio ocupa a presidência temporária do bloco sul-americano.

Estarão reunidos os ministros das Relações Exteriores dos países do Mercosul além de integrantes da Comissão Europeia. Não há expectativa de participação do presidente Lula (PT).

Muito celebrado pelo governo brasileiro, o acordo entre Mercosul e União Europeia recebeu sinal verde na última sexta-feira, 9, quando o Conselho da União Europeia autorizou formalmente a assinatura do pacto.

Segundo o Palácio do Itamaraty, quando formalizado, o acordo vai reunir 718 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 22,4 trilhões. Este será o maior acordo comercial a ser firmado pelo Mercosul.

A assinatura do tratado, um passo importante e muito aguardado, ainda não significa que as condições previstas nos termos serão colocadas em prática de forma imediata. Após a assinatura, será preciso uma ratificação legislativa antes da implementação gradual.

Aqui no Brasil, por exemplo, o Congresso Nacional ainda precisará aprovar o acordo. O mesmo terá de ocorrer nos parlamentos dos demais países do Mercosul e no Parlamento Europeu.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsMauro VieiraAcordo UE-MercosulMercosulUnião Europeia

Mais de Brasil

Alexandre de Moraes autoriza regime semiaberto para o hacker Delgatti Neto

Vai chover hoje em São Paulo? Veja previsão para semana

Pesquisas eleitorais 2026: confira os levantamentos que saem nesta semana

Rodízio em São Paulo: motoristas podem receber multa por descumprir a regra

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Serviços: como fortalecer o fluxo de clientes e manter a agenda cheia?

Um conteúdo SBT News

Alexandre de Moraes autoriza regime semiaberto para o hacker Delgatti Neto

Esporte

Após derrota para o Barcelona, Real Madrid demite Xabi Alonso

Inteligência Artificial

Nvidia vai investir US$ 1 bi em um laboratório de medicamentos com IA em parceria com a Eli Lilly