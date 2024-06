Massa de ar polar que chega ao país neste fim de semana irá derrubar temperaturas no Sul e Sudeste

O calor registrado nos últimos dias na maior parte do Brasil deve dar lugar a uma frente fria a partir deste final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que as temperaturas chegam a 15°C em São Paulo e 23°C no Rio de Janeiro neste sábado. No domingo, os termômetros atingem mínimas de 13°C e 19°C nas capitais paulista e fluminense, respectivamente.

Segundo a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, uma massa de ar polar que se originou na Antártica e já passou por Argentina e Uruguai está se direcionando ao Brasil. Isso vai proporcionar a formação de uma frente fria na Região Sul a partir de sábado e que também deve atingir parte do Sudeste, ocasionando a queda de temperaturas.

"Depois [...], [a frente fria] se expande porque ela vai se movimentando e, quando chega no domingo, vai atingir o Centro-Sul do país e pegando também partes da Região Norte", disse Ramos ao O Globo.

Em Porto Alegre, no domingo, a mínima chega a 2°C, enquanto a máxima é de apenas 13°C. Geadas também deve atingir o estado neste fim de semana, assim como parte de Santa Catarina, como alerta o Inmet.

No Norte, a frente fria formada no Sul deve resultar em um fenômeno chamado friagem no Centro-Oeste e Sudeste. A friagem constitui na queda brusca das temperaturas em ambas as regiões. De acordo com Ramos, isto deve trazer alívio às queimadas que vêm atingindo o Pantanal.

Ela explica ainda que a expansão desta massa de ar polar será tão intensa que poderá ser sentida na porção sul da Bahia e proporcionar o declínio de temperaturas.

"Essa é a primeira massa de ar polar do inverno. O inverno começou agora, no dia 20 de junho, e já é a primeira que vai proporcionar esse queda [de temperatura]", afirma.