Martha Rocha, a primeira Miss Brasil, morre aos 83 anos

A primeira Miss Brasil, Maria Martha Hacker Rocha, morreu aos 83 anos, neste sábado, 4, no Rio de Janeiro. De acordo com informações, Martha sofreu um infarto do miocárdio, seguido de parada respiratória. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

A ex-modelo foi eleita Miss Brasil em 1954, quando o concurso passou a ser realizado oficialmente. Naquele mesmo ano, ela ainda ganhou o segundo lugar de Miss Universo, em um concurso nos EUA.

Ao G1, um de seus três filhos afirmou que nos últimos tempos ela já estava acamada e “não conseguia andar”. “Morreu sem muito sofrimento. Ela já estava cansada. Rodeado de pessoas que cuidavam dela. Esses últimos meses a gente só se falava através de contatos telefônicos. Sinto falta da minha mãe, mas ela descansou”, disse Álvaro Piano ao veículo.

Biografia

Martha Rocha casou ainda jovem com o banqueiro português Álvaro Piano e com ele teve dois filhos: Álvaro Luis e Carlos Alberto. Pouco tempo depois, seu marido faleceu em um acidente de avião.

De volta ao Brasil, em 1961, ela se casou com Ronaldo Xavier de Lima e teve uma filha, a artista plástica Claudia Xavier de Lima.

Em 1995 disse ter perdido todo seu dinheiro para seu ex-cunhado, irmão de Álvaro Piano. Sobre isto escreve em seu Facebook em 2019: “Em 1995, com a fuga de Jorge Piano com todo o meu dinheiro, superei meus problemas com suporte de meus dois filhos, duas amigas e o meu trabalho honrado, vendendo os quadros pintados por mim, e ganhando cachê para divulgar o concurso Miss Brasil.”