Marqueteiro de Ciro Gomes, João Santana é internado em SP após princípio de AVC

Marqueteiro da campanha de Ciro Gomes (PDT) à Presidência, João Santana está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após ter tido um princípio de acidente vascular cerebral (AVC) na terça-feira, 9.

Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa do pedetista, Santana passa bem, não teve sequelas, permanece em observação e deve ter alta nos próximos dias. Ele é acompanhado pela equipe dos médicos Roberto Kalil Filho e Ayrton Massaro. Apesar da internação, Santana mantém as atividades de coordenação da campanha.

Em vídeo publicado nas redes sociais de Ciro, o marqueteiro diz estar "muito bem". "Estou me recuperando, estou bem. Estou com autorização médica escrevendo umas coisinhas (para a campanha). Estou muito bem e vou ficar ainda melhor", afirmou.

Veja abaixo nota encaminhada pela assessoria de Ciro:

"O marketeiro João Santana deu entrada nesta terça-feira (09/08) no hospital Sírio Libanês com um princípio de acidente vascular que foi rapidamente identificado e tratado pelas equipes dos Drs Roberto Kalil Filho e Ayrton Massaro. Ele está bem, sem nenhuma sequela, em observação e aguardando alta para os próximos dias.

João Santana agradece as mensagens de carinho e, mesmo ainda no hospital, segue coordenando a campanha de Ciro Gomes, que teve sua candidatura homologada no último dia 20 de julho pelo PDT."

