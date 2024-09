Marinha confirma morte de quatro tripulantes após navio naufragar a caminho de Fernando de Noronha

Quatro dos cinco tripulantes que estavam desaparecidos após o naufrágio de um navio de carga no Grande Recife foram localizados sem vida, nesta segunda-feira, 16. De acordo com informações da Marinha do Brasil, uma pessoa ainda segue desaparecida. A embarcação Concórdia afundou nas proximidades da Ilha de Itamaracá, a caminho de Fernando de Noronha.

Nove tripulantes estavam no navio no momento do acidente, ocorrido na noite do domingo, 15. Na ocasião, quatro pessoas foram resgatadas com estado de saúde estável e levadas para a cidade de Goiana (PE). A causa do naufrágio ainda não foi divulgada.

Um alerta foi emitido nos grupos de navegadores para facilitar a busca dos tripulantes. A embarcação, que pode transportar 180 toneladas, partiu do Recife no sábado e estada cheio de material de construção e alimentos.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que o Concórdia estava a aproximadamente 8,5 milhas náuticas (cerca de 15 quilômetros) da praia de Ponta de Pedras, no município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Ainda segundo a Marinha, foi acionada a estrutura do Salvamar Nordeste, que está coordenando a operação de busca e salvamento no litoral pernambucano, com o Navio-Patrulha (NPa) Macau, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste.

Até o momento, não foi constatado indícios de poluição hídrica no local.

Veja nota da Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil (MB) informa que a embarcação “Concórdia” naufragou com nove tripulantes a bordo. Quatro deles, resgatados pelo Navio Rebocador de Alto Mar “Cormoran”, foram levados para a cidade de Goiana-PE, com o apoio de Lancha da Capitania dos Portos de Pernambuco.

Quatro tripulantes vieram a óbito e um permanece desaparecido. A MB continua com a estrutura do SALVAMAR NORDESTE acionada, coordenando a Operação de Busca e Salvamento. Até o momento não foi constatado indícios de poluição hídrica no local