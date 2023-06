Marina Silva recebe alta hospitalar após internação por dores na coluna

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu, no final da manhã desta quinta-feira, 15, alta hospitalar, após ter sido internada no dia 12 com fortes dores na coluna.

Por conta da internação, a ministra faltou à reunião ministerial convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para esta quinta-feira.

Por que Mariana foi internada?

De acordo com boletim médico do Incor divulgado nesta manhã, Marina deu entrada no hospital no último dia 12 com fortes dores na coluna.

No início da tarde desta quinta, foi divulgado novo boletim médico, que confirmou a alta hospitalar da ministra no final da manhã. Na reunião ministerial de hoje, Marina é representada pelo secretário-executivo da pasta do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.