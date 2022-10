Marina Silva diz que Haddad não saiu derrotado e que suas propostas são 'legados'

Pelo Twitter, a deputada federal Marina Silva (Rede-SP) elogiou Fernando Haddad (PT), candidato pelo PT ao governo de São Paulo, derrotado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) neste domingo (30). "Engana-se quem acha que SP derrotou @Haddad_Fernando. Sua postura e suas propostas na campanha são legados para o exercício da crítica que qualifica o debate político", escreveu.

Segundo Marina, a contribuição do petista para a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da democracia "foi primordial". "O Brasil tem um novo líder", postou.

Após ser derrotado, Fernando Haddad (PT) afirmou que ligou para o governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e se colocou à disposição do adversário para ajudar no que for possível. Apesar dos resultados das urnas no estado, o petista comemorou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o avanço do PT em regiões paulistas, especialmente no interior.