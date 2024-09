A ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil) mantém a liderança na disputa pela prefeitura de Porto Velho na pesquisa da Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades e divulgada nesta quarta-feira, 18. A candidata do atual prefeito da capital rondoniense, Hildon Chaves (União Brasil), tem 50% das intenções de voto contra 17% do segundo colocado, o ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos), com 17%.

O candidato é seguido pela juíza Euma Tourinho (MDB), com 10,2%. Pela margem de erro, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados na segunda posição. Célio Lopes (PDT) tem 4,7%, também empatado com Euma. Dr. Benedito Alves (Solidariedade) aparece com 1,9%; Samuel Costa (REDE), 1,8%, e Ricardo Frota (NOVO) com 0,8%.

Em comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 4 de setembro, Mariana perdeu cinco pontos de vantagem. Moraes oscilou negativamente um ponto e Euma cresceu sete pontos percentuais sobre os 3,6% que havia marcado na rodada anterior.

Intenções de voto em Porto Velho:

Mariana Carvalho (União Brasil): 50,0%

Léo Moraes (Podemos): 17,0%

Euma Tourinho (MDB): 10,2%

Célio Lopes (PDT): 4,7%

Dr. Benedito Alves (Solidariedade): 1,9%

Samuel Costa (REDE): 1,8%

Ricardo Frota (NOVO): 0,8%

Ninguém/Branco/Nulo 5,6%

NS/NR/Indeciso 7,9%

Por causa do arredondamento, a soma das porcentagens é de 99,9%, e não 100%.

Segundo turno:

A Futura inteligência também testou três cenários de segundo turno. Nos dois em que é mencionada, a candidata da situação seria eleita com mais de 57% das intenções de voto.

Cenário 1:

Mariana Carvalho 57,1%

Léo Moraes 29,8%

Ninguém/Branco/Nulo 9,3%

NS/NR/Indeciso 3,8%

Cenário 2:

Mariana Carvalho 66,8%

Dr. Benedito Alves 16,8%

Ninguém/Branco/Nulo 11,4%

NS/NR/Indeciso 5,0%

Cenário 3:

Léo Moraes 64,5%

Dr. Benedito Alves 15,6%

Ninguém/Branco/Nulo 14,7%

NS/NR/Indeciso 5,2%

A pesquisa foi registrada no TSE como RO-00608/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 11 e 14 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.