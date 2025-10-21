Brasil

Margem Equatorial: 63% das menções sobre licença ambiental são neutras, enquanto 27% são negativas

Autorização do Ibama impulsiona debate nas redes sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas

Margem Equatorial: veja reações nas redes após autorização para licenciamento (Agência Petrobras/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Redatora

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17h47.

A maioria das menções sobre a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a exploração de Petróleo na Margem Equatorial pela Petrobras foi neutra, segundo pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta terça-feira, 21. 

O levantamento mostra que antes da liberação, o debate nas redes era majoritariamente neutro e informativo. Após a autorização concedida pelo Ibama, o número de menções totais sobre licença ambiental e de reações negativas cresceu. 63% das menções são neutras, 27% são negativas e 10% positivas.

A região com 2.200 quilômetros de extensão, que vai do extremo norte do Amapá ao litoral do Rio Grande do Norte, é considerada a mais nova fronteira marítima de exploração de combustíveis fósseis no Brasil, um "novo pré-sal".

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Margem tem um potencial estimado em 30 bilhões de barris de óleo.

A Petrobras prevê um investimento de US$ 3 bilhões nessa região nos próximos cinco anos e a perfuração de 15 poços no total. 

Fonte: Quaest (Quaest)

Autorização do Ibama acendeu o debate

A pesquisa monitorou as menções e palavras-chave relacionadas ao tema entre 08 e 21 de outubro nas principais redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X e YouTube, além de portais de notícias e fóruns digitais. 

No período analisado, foram registradas mais de 20 mil menções feitas por 10,1 mil autores diferentes. O pico de menções ocorreu ontem, após o anúncio da autorização da licença ambiental à Petrobras pelo IBAMA, com mais de 8 mil interações em um único dia. 

As palavras-chave mais mencionadas foram:

  • Instituto Brasileiro do Meio Ambiente;
  • Petróleo e Gás;
  • Energia;
  • Clima;
  • Bacia da Foz do Amazonas;
  • Trump.

Exploração da Margem Equatorial

A autorização representa uma nova etapa para o avanço da exploração de petróleo e gás na Margem Equatorial.

Na prática, a autorização permite a perfuração imediata para uma pesquisa exploratória. Nessa fase, a petroleira buscará informações geológicas e avaliará se há petróleo e gás na área em escala econômica. Não há produção de petróleo nesse momento.

A previsão é que todo o processo de perfuração exploratória e o início da produção leve entre 7 a 10 anos.

