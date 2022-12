Margareth Menezes diz que aceitou convite para ser ministra da Cultura

A cantora Margareth Menezes será ministra da Cultura a partir de janeiro de 2023. A artista informou nesta terça-feira, 13, que aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a pasta.

"Nós conversamos, e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma missão, mesmo. Foi uma surpresa para mim também", disse a cantora, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, em Brasília.

Mais cedo, Margareth Menezes se encontrou com Lula no hotel onde o presidente eleito está hospedado, na área central da cidade. A conversa, segundo ela, foi "muito animadora" para a área da cultura.

Durante a campanha, Lula prometeu recriar o Ministério da Cultura, extinto quando Jair Bolsonaro assumiu a Presidência, em 2019. As atribuições da pasta, nos últimos quatro anos, passaram para uma Secretaria vinculada ao Ministério do Turismo.

A cantora entra na lista de ministros indicados até agora. Na semana passada, Lula informou quem ficará no comando de outras cinco pastas e prometeu fazer mais anúncios após a diplomação, que aconteceu nesta segunda-feira, 12.

Veja a lista dos ministros confirmados até o momento para o terceiro mandato de Lula: