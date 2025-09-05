Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Marcos do Val recebe autorização para afastamento de 116 dias do Senado por motivos de saúde

Com licença para tratamento de saúde, senador permanece sem convocação de suplente e com benefícios mantidos, enquanto o STF revoga restrições anteriores

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 07h32.

Com a autorização dada na quinta-feira para afastamento do senador Marcos do Val (Podemos-ES) para tratamento de saúde por 116 dias, o parlamentar seguirá recebendo salários normalmente e nenhum suplente será convocado neste período. A junta médica da Casa homologou o pedido, que foi um dos motivos levados em conta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para revogar uma série de medidas cautelares impostas ao senador.

Sempre que o pedido de licença é inferior a 120 dias, não há necessidade de convocação de um suplente para o mandato. O pedido encaminhado ao Senado não esmiúça o quadro de saúde de Do Val. Na decisão, Moraes destacou que o Senado anexou laudo médico que “comprova a necessidade de afastamento da função parlamentar para tratamento de sua saúde”. O ministro escreveu que o afastamento minimiza “a possibilidade do Senador influenciar na investigação criminal ou na aplicação da lei penal”, o que permitiu flexibilizar restrições antes determinadas.

Revogação de restrições por parte do STF

Com isso, Moraes revogou o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno e o bloqueio de bens e salários do senador, além de liberar novamente suas redes sociais. Apesar disso, manteve a apreensão dos passaportes e a proibição de deixar o país.

No pedido encaminhado ao Senado, segundo a decisão, Do Val declarou “respeito ao Estado Democrático de Direito e às instituições brasileiras” e disse que a Constituição deve ser “o norte que orienta a atuação dos homens públicos”.

O senador é investigado no STF por obstrução de investigações de organização criminosa e incitação ao crime. Ele foi indiciado pela Polícia Federal junto com Allan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e Ednardo Raposo, no âmbito de inquérito que apura ameaças feitas a um delegado da Polícia Federal.

Acompanhe tudo sobre:Senado FederalSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

ONGs e empresas esperam que Brasil redobre aposta na descarbonização durante COP30

'Sensação é de dever cumprido', diz líder do projeto do Túnel Santos-Guarujá sobre leilão

R$ 6,8 bilhões e inédito no Brasil: Túnel imerso Santos-Guarujá vai a leilão nesta sexta

Lula alerta sobre risco de anistia e critica força da extrema direita no Congresso

Mais na Exame

Economia

Transporte de mercadorias com biocombustíveis já é competitivo, diz CEO da LOTS

Mundo

Tragédia em Lisboa: empresa que operava elevador já deu assessoria técnica para bondinhos no RJ

Brasil

ONGs e empresas esperam que Brasil redobre aposta na descarbonização durante COP30

Mercados

Acabou o Nós: Sem Raízen (RAIZ4), qual será o futuro do Oxxo no Brasil?