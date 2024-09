Marçal foca ataques em Nunes, que mira Boulos e debate tem discussão sobre religião e voto feminino

No décimo debate com candidatos à prefeitura de São Paulo, realizado pelo jornal Folha de S. Paulo e o portal UOL, na manhã desta segunda-feira, 30, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) mirou seus ataques ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que por sua vez criticou em várias oportunidades o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Tabata Amaral (PSB) buscou se diferenciar dos adversários e apontou contradições dos três em mais de uma oportunidade.

Os quatro foram convidados por serem os mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Nunes e Boulos foram questionados sobre mudanças em seus posicionamentos.

No caso do prefeito, a crítica foi por voltar atrás na defesa do passaporte da vacina durante a pandemia de covid-19, numa tentativa de se aproximar de seu apoiador, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e seus eleitores. Já o deputado do PSOL foi cobrado por ter mudado suas posições sobre a legalização da maconha, do aborto e sobre a Venezuela, mirando votos do centro político.

Marçal, por sua vez, voltou a associar, sem provas, Boulos ao uso de drogas e antecipou que o último debate, marcado para esta quinta-feira, 3, na TV Globo, será usado por ele para criar "factoides", insinuando que esses serão usados contra o candidato do PSOL. O ex-coach também usou boa parte do seu tempo no fim do debate para questionar Nunes sobre o boletim de ocorrência registrado por sua esposa em 2011.

O influenciador, que tentava criar alianças com Tabata, elogiando-a como a "mais inteligente" entre os candidatos, mudou de postura ao ser acusado de "instrumentalizar a fé" e ouvir indiretas da candidata sobre sua condenação por golpes bancários, prescrita em 2018.

Durante um dos embates com a deputada, Marçal afirmou que, apesar de ela ser inteligente, "mulher não vota em mulher porque é inteligente". A fala foi repudiada por Boulos e Tabata, que usaram a declaração para reforçar a imagem de rejeição do ex-coach entre o eleitorado feminino, que representa cerca de 53%, segundo o Datafolha.

O debate teve um formato diferente dos anteriores, priorizando um embate livre, em que os candidatos puderam fazer declarações após as falas dos oponentes. Eles precisavam administrar um "banco de tempo", com 20 minutos de fala para cada, distribuídos nos quatro blocos do programa.

Nunes foi o primeiro a esgotar o tempo, seguido por Boulos, Tabata e Marçal, que repetiu várias vezes seu número de urna como estratégia para ser o último a falar. Ele aproveitou para repetir a pergunta sobre o boletim de ocorrência aberto por sua mulher por agressão doméstica, questão reforçada por Boulos.

Críticas a Nunes e Boulos no primeiro bloco

O debate começou com a jornalista Raquel Landim perguntando ao candidato à reeleição, Ricardo Nunes, sobre sua mudança de posição em relação ao passaporte da vacina. Nunes justificou a alteração como parte de um processo de "aprendizado", destacando que São Paulo foi a "capital da vacinação". Tabata aproveitou para criticar o presidente Bolsonaro e lembrou que Bruno Covas, o prefeito eleito em 2020, foi o responsável pelo sucesso da vacinação na capital.

Marçal usou a oportunidade para acusar Nunes de estar mudando de posição porque começou a "despencar nas pesquisas". O emedebista rebateu, afirmando que São Paulo se tornou a capital da vacinação graças à sua atuação conjunta com Covas.

Na sequência, a jornalista Ana Luiza Albuquerque questionou Boulos sobre suas mudanças de posicionamento em temas como a legalização da maconha, aborto e a situação da Venezuela, perguntando se isso não poderia prejudicá-lo com eleitores de esquerda. Boulos argumentou que o debate ideológico não tem lugar em discussões sobre a cidade, mencionando que os moradores de bairros como Jardim São Luís estão mais preocupados com questões como o transporte público.

Tabata foi questionada sobre sua abstenção em uma votação na Câmara dos Deputados sobre a regulamentação de jogos de apostas online. A parlamentar defendeu a necessidade de regulamentar o setor, garantir fiscalização e destinar parte do lucro para políticas de saúde mental.