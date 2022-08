Leitura de Manifesto pela Democracia na USP acontece hoje; veja ao vivo

Acontece nesta quinta-feira, 11, a leitura de dois manifestos em defesa da democracia na Faculdade de Direito da USP, no tradicional Largo de São Francisco, em São Paulo. As cartas contaram com a assinatura dos principais empresários do país e associações setoriais.

Em São Paulo, a Faculdade de Direito tem dois atos. Às 10h, é realizada a leitura do manifesto Em Defesa da Democracia e Justiça, apoiado por mais de cem entidades da sociedade civil e empresariais de diversos setores.

Veja abaixo a transmissão do primeiro manifesto na USP, a partir das 10h:

Assinaram o manifesto nomes como Fiesp, Febraban, Fecomércio-SP, centrais sindicais, OAB São Paulo, USP, Unicamp, Cebri, WWF, Greenpeace, Iedi, Abdib, PróGenéricos e Fundação Fernando Henrique Cardoso.

Às 11h, há também a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros - Estado Democrático de Direito Sempre. A carta conta com aproximadamente 900 mil assinaturas.

Veja abaixo a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros - Estado Democrático de Direito Sempre, a partir das 11h:

Além de juristas e advogados, empresários e artistas devem participar dos atos na USP. Telões foram colocados no Largo de São Francisco, em frente à Faculdade de Direito, sob a expectativa de grande participação popular.

Também estão marcados para hoje atos pela democracia em mais de 50 cidades brasileiras de todos os estados e em faculdades de Direito.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

