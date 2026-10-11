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Mais de 32 mil empresas fecharam durante o governo Javier Milei na Argentina

País atinge menor número de empregadores em 19 anos, com 18 meses consecutivos de retração; mercado de trabalho formal acumula perda de 121 mil postos em 12 meses

Argentine President Javier Milei speaks during the 29th annual Milken Institute Global Conference at the Beverly Hilton in Beverly Hills, California on May 6, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Argentine President Javier Milei speaks during the 29th annual Milken Institute Global Conference at the Beverly Hilton in Beverly Hills, California on May 6, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 11h49.

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O total de empresas com trabalhadores registrados na Argentina caiu para 480.067 em julho. No total acumulado, 32.290 empregadores fecharam as portas desde o início da gestão de Javier Milei, em dezembro de 2023, segundo a Superintendência de Riscos do Trabalho (SRT).

O levantamento mostra que o país registrou 948 empresas a menos em relação a junho. É o 18º mês consecutivo de queda e o menor patamar de estabelecimentos ativos no país desde julho de 2007. A atual contração supera o ritmo verificado durante a pandemia de Covid-19.

Economia, gestão de país e trabalho na Argentina

O encerramento de atividades é impulsionado por um ambiente operacional hostil para o setor produtivo. Entre os fatores apontados por economistas para o fechamento de unidades estão os custos elevados em dólares devido à apreciação cambial, a manutenção da carga tributária, o aumento dos custos de logística pela suspensão de obras públicas e o custo financeiro elevado.

A SRT ressalva que as estatísticas mensais captam a variação líquida da cobertura do sistema e podem incluir, além do encerramento efetivo de negócios, reorganizações societárias, alterações no quadro de pessoal e mudanças na modalidade de contratação. No entanto, analistas destacam que a série histórica reflete o processo mais intenso e duradouro de redução de empregadores do país desde o fim da conversibilidade.

A queda no número de empresas é acompanhada pelo encolhimento dos postos de trabalho. Dados do Sistema Integrado Previdenciário Argentino (SIPA) indicam a perda de 121 mil vagas formais no setor privado na comparação interanual referente a junho, reduzindo o contingente para 6,096 milhões de trabalhadores.

O desaquecimento refletiu-se nos indicadores de atividade e nas estimativas de mercado. O Estimador Mensal de Atividade Econômica (EMAE), apurado pelo Indec, registrou recuo de 2,9% em julho na comparação com junho. Diante dos resultados recentes, instituições internacionais e analistas privados revisaram as projeções de crescimento da economia argentina para 2026: o Banco Mundial reduziu sua estimativa de expansão do PIB de 3,6% para 2,1%, enquanto o mercado financeiro prevê alta entre 1,2% e 1,5% para o fechamento do ano.

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