Mais da metade da população brasileira sofreu com onda de calor na última semana, diz estudo

Desde a última sexta-feira, 14, pelo menos 127 milhões de brasileiros, ou 60% do total da população, enfrentaram um ou mais dias de onda de calor, ou seja, com temperaturas de 5ºC acima da média histórica em suas cidades.

O levantamento foi feito pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), da Universidade Federal do Alagoas (Ufal).

O estudo do Lapis foi baseado em dados meteorológicos do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF), por meio do produto ERA5. A região com mais calor no período da última semana (de sexta passada, dia 14, até esta sexta, dia 21) foi o Centro-Sul do país e principalmente o Sudeste, afirma Humberto Barbosa, coordenador do Lapis. Mas o Centro-Oeste e o Sul também foram afetados.

"De um forma geral, quase todas as regiões foram impactadas", disse Barbosa, que observa uma tendência crescente no número de dias com estresse térmico, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste.

As temperaturas entre 30°C e 44°C aconteceram em uma frequência bem acima do normal para fevereiro, mostrou a análise do Lapis. Em algumas localidades, as temperaturas chegaram a 8°C acima do normal, para essa época do ano.

O impacto do excesso de calor é mais forte nas áreas urbanas, mas a produção de alimentos também é altamente afetada pelas alas temperaturas. No mapa das anomalias térmicas, o Lapis mostrou que as áreas agrícolas do norte de Minas e do Centro-Oeste foram as mais impactadas pela onda de calor.

Em outra análise, o laboratório também apontou que, nos últimos três meses, sete estados tiveram pelo menos 50 dias de onda de calor: Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Bahia e Paraíba. Em Alagoas, o primeiro do ranking, foram 59 dias com temperaturas de 5ºC acima da média histórica para a data.