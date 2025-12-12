Maioria dos deputados é contra fim da escala 6x1 e mudança na CNH, diz pesquisa

Uma grande maioria dos deputados brasileiros se opõe ao fim da jornada de trabalho 6x1 e às mudanças propostas na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os dados foram divulgados pela pesquisa realizada pela Genial Quaest e publicados nesta sexta-feira, 12.

O levantamento, que contou com a participação de 167 parlamentares da Câmara dos Deputados, revela uma resistência considerável a essas alterações, indicando que as mudanças ainda não têm amplo apoio na Casa.

A pesquisa aponta que 45% dos deputados são contra a mudança da escala 6x1 — seis dias de trabalho para um de descanso.

Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 148/2015, que extinguiria a escala 6x1 e permitiria aos trabalhadores ter dois dias de descanso, em vez de um.

A proposta, que tramita desde 2015, visa reduzir a jornada de trabalho e extinguir a escala 6x1.

Segundo a pesquisa, 68% dos parlamentares que se identificam com a direita são contra a mudança da escala. Já entre os que se identificam com a esquerda, 96% são favoráveis, enquanto 51% dos centristas se opõem à proposta e 37% a apoiam.

CNH e os deputados

Questionados sobre o fim da obrigatoriedade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 45% dos deputados se opõem à medida do governo, anunciada no início de dezembro, enquanto 38% são a favor.

Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro dos Transportes, Renan Filho, lançaram a nova CNH, que permite a concessão da habilitação sem a necessidade de o motorista passar obrigatoriamente por uma autoescola.

Com a nova resolução, quem desejar obter a CNH poderá realizar o exame de direção sem frequentar uma autoescola. Segundo a Senatran, 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação, enquanto 30 milhões têm idade para obter a CNH, mas ainda não a emitiram.

A pesquisa revela que, entre os parlamentares de esquerda, 47% são favoráveis à medida, enquanto, entre os de direita, esse número é de 33%.