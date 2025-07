Maioria dos brasileiros é contra revogação dos vistos dos EUA de ministros do STF, diz pesquisa

A maioria dos brasileiros discorda da decisão do governo do presidente Donald Trump de revogar os vistos de entradas nos Estados Unidos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo pesquisa Pulso Brasil, do instituto IPESPE, divulgada nesta quinta-feira, 24.

O levantamento mostra que 57% discordam de determinação do governo americano e 37% concordam.

A pesquisa mostra ainda que 61% dos brasileiros desaprovam a gestão Trump e 33% aprovam. Na comparação com o levantamento divulgado em maio, a avaliação negativas subiu e a positiva caiu.

A medida foi anunciada no dia 18 de julho secretário de Estado, Marco Rubio, em suas redes sociais. No texto, o secretário afirmou que o ministro Alexandre de Mores, seus familiares e "seus aliados" na corte estariam proibidos de entrar no país.

A pressão do governo dos Estados Unidos começou a ter efeitos em 9 de julho, quando Trump anunciou tarifas adicionais de 50% ao Brasil, justificando que Jair Bolsonaro estaria sendo perseguido pelo STF com a colaboração do presidente Lula.

Por que o EUA suspendeu os vistos de ministros do STF?

O governo americano argumentou que o STF realiza uma "caça às bruxas política" contra o ex-presidente Bolsonaro e alegou que o tribunal viola direitos fundamentais não apenas dos brasileiros, mas também dos cidadãos americanos. A declaração de Rubio também foi publicada no site do Departamento de Estado dos EUA.

Os americanos não detalharam quando a medida entraria em vigor e nem quais ministros do STF eram considerados "aliados" de Moraes.

A medida foi adotada após o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros aliados do ex-presidente terem se deslocado a Washington em busca de sanções contra o ministro.

Segundo o portal G1, fontes do governo federal afirmam que além de Moraes, Luis Roberto Barroso, o presidente da Corte; Edson Fachin, vice-presidente; Dias Toffoli; Cristiano Zanin; Flavio Dino; Cármen Lúcia; e Gilmar Mendes também foram alvos da sanção.

Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux ficaram de fora da lista.