Maioria dos brasileiros acredita que a vida vai melhorar até 2035, diz estudo

Para a maioria dos brasileiros, a expectativa é que a vida melhore nos próximos dez anos. A informação é do documento "Futuros do Brasil: Sinais de Transformação" feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da Organização das Nações Unidas (ONU).

O estudo focou em sinais e tendências para os próximos anos no Brasil, com o objetivo de "promover conversas sobre o futuro entre pessoas diferentes", focando em aumentar a conscientização e estimular o diálogo sobre o futuro.

Foram identificados 16 temas centrais relacionados ao futuro do Brasil, incluindo igualdade, educação, saúde, infraestrutura, segurança pública e clima.

O levantamento foi feito com a equipe estratégica do PNUD, além de representantes de diferentes pastas do Governo Federal e integrantes da sociedade civil, com apoio acadêmico e de lideranças comunitárias. Foram ouvidos especialistas para avaliar como os brasileiros estão percebendo o futuro.

Quando perguntado se sua vida estaria melhor ou pior em 2035, 63% disseram acreditar que suas vidas estarão melhores ou muito melhores daqui a 10 anos.

No entanto, quanto à perspectiva para os brasileiros como um todo, apenas 40% responderam que o futuro será melhor.

Entre os entrevistados, 79% ainda responderam que manter o otimismo é necessário para que seja possível alcançar um futuro melhor para o país e para a população.

"Isso levanta uma questão instigante — o otimismo coletivo pode influenciar a trajetória de uma nação ou orientar o rumo das comunidades?", questionam os responsáveis pelo estudo.

Em relação ao próprio papel para influenciar o futuro do Brasil, os entrevistados deram uma nota entre 1 e 10 sobre o sentimento de sua autonomia para influenciar o futuro do país nos próximos 10 anos. A média foi de 5,38.