Maioria da população está pessimista com o futuro do Brasil, diz pesquisa Gerp

A maioria dos brasileiros está pessimista com o futuro do país, aponta Índice de Confiança da Gerp divulgado neste sábado, 18. O levantamento mostra que o índice está em 79,97, em uma régua de 0 a 200 (mínimo e máximo).

Segundo a Gerp, o índice vai variar ao longo do tempo para mais ou para menos, segundo o como o brasileiro se enxerga dentro do desenvolvimento econômico do Brasil. A pesquisa considera a avaliação dos entrevistados sobre a situação atual, a perspectiva para os próximos 6 meses, a renda, o desemprego e o poder de compra.

Hoje, os mais pessimistas são representados por homens (78,74), pessoas que ganham até um salário-mínimo (68,75), de 45 a 59 anos (77,24) e que residem na Região Centro-Oeste (69,38).

Os mais otimistas são mulheres (81,05), pessoas que ganham mais de 30 salários-mínimos (99,84), muito jovens (105,33) e que residem na Região Norte (92,01).

Na régua que mede o índice de confiança do brasileiro, o item que mostra maior otimismo é sobre não ficar desempregado (109,39) nos próximos seis meses.

Metade acha que a situação do país está ruim ou péssima

O índice mostra que 50% dos entrevistados consideram que a situação do Brasil está ruim ou péssima. Apenas 17% avaliam como ótima ou boa, enquanto 30% classificam a situação como razoável. Além disso, 3% não souberam ou não responderam.

Quando questionados sobre o futuro do Brasil nos próximos seis meses, 39% acreditam que a situação estará pior ou muito pior, enquanto 28% dizem que permanecerá igual. Por outro lado, 28% se mostram otimistas, afirmando que estará melhor ou muito melhor. 6% não souberam ou não responderam.

Sobre a possibilidade de desemprego nos próximos seis meses, 27% dos entrevistados consideram essa possibilidade grande ou muito grande, enquanto 39% avaliam como pequena ou muito pequena. Outros 26% dizem que a chance é razoável, e 7% não souberam ou não responderam.

Em relação à expectativa sobre a renda familiar nos próximos seis meses, 26% acreditam que haverá diminuição, enquanto a maioria (44%) espera que permaneça igual. Apenas 25% acreditam que haverá aumento ou aumento significativo. 5% não souberam ou não responderam.

Na avaliação sobre o momento para fazer compras de modo geral, 48% consideram o momento ruim ou péssimo, enquanto apenas 16% acreditam que é ótimo ou bom. Outros 33% classificam como razoável, e 3% não souberam ou não responderam.

Em relação às compras de alto valor, 59% avaliam o momento como ruim ou péssimo, enquanto apenas 9% acreditam que é ótimo ou bom. Outros 27% consideram razoável, e 5% não souberam ou não responderam.

Índice de Confiança Brasil

(de 0 a 200)

Global: 79,97

Situação atual do país : 71,59

: 71,59 Situação do país em 06 meses : 87,33

: 87,33 Possibilidade de não ficar desempregado : 109,39

: 109,39 Aumento de renda em 06 meses : 97,11

: 97,11 Momento para fazer compras em geral : 71,67

: 71,67 Momento para fazer compras de alto valor : 55,08

: 55,08 Momento para fazer compras à crédito: 67,61

Diria que a situação do país, em geral, está...

Ótima: 4%

Boa: 13%

Razoável: 30%

Ruim: 24%

Péssima: 26%

Não sabe/não respondeu: 3%

Média: 2,43

E nos próximos 06 meses, você acredita que a situação do país vai estar...

Muito melhor: 3%

Melhor: 25%

Igual: 28%

Pior: 23%

Muito pior: 16%

Não sabe/não respondeu: 6%

Média: 2,75

E nos próximos 06 meses, você acredita que a possibilidade de você ou alguma pessoa da sua família de ficar desempregada é...

Muito grande: 12%

Grande: 15%

Razoável: 26%

Pequena: 22%

Muito pequena: 17%

Não sabe/não respondeu: 7%

Média: 3,19

Ainda nos próximos 06 meses, você acredita que a soma dos rendimentos de todas as pessoas de sua família vai...

Aumentar muito: 2%

Aumentar: 23%

Ficar igual: 44%

Diminuir: 20%

Diminuir muito: 6%

Não sabe/não respondeu: 5%

Média: 2,94

Na sua opinião, para você fazer compras de modo geral o momento atual é...

Ótimo: 4%

Bom: 12%

Razoável: 33%

Ruim: 22%

Péssimo: 26%

Não sabe/não respondeu: 3%

Média: 2,43

E para fazer compras de alto valor, o momento atual é...

Ótimo: 3%

Bom: 6%

Razoável: 27%

Ruim: 21%

Péssimo: 38%

Não sabe/não respondeu: 5%

Média: 2,10

Como funciona o índice Gerp Confiança Brasil

O índice Gerp Confiança Brasil relaciona matematicamente a opinião dos brasileiros sobre 07 (sete) questões:

a) Avaliação do momento atual do país, em uma escala que vai de 05 (conceito ótimo) a 01 (conceito péssimo). As informações vêm da seguinte pergunta: Hoje, V. considera que a situação do país está… (ótima/boa/razoável/ruim/péssima).

b) Avaliação do futuro do país nos próximos seis meses, na escala de 05 (conceito muito melhor) a 01 (conceito muito pior). As informações vêm da seguinte pergunta: E nos próximos seis meses, V. acredita que a situação do país vai estar… (muito melhor/melhor/igual/pior/muito pior).

c) Avaliação sobre como a população percebe o problema do desemprego, em uma escala que vai de 05 (possibilidade muito pequena) a 01 (possibilidade muito grande). Também é uma variável referente ao futuro imediato. E os dados vêm da seguinte pergunta: Nos próximos seis meses, V. acredita que a possibilidade de V. ou alguém de sua família ficar desempregada é … (muito pequena/pequena/razoável/grande/muito grande).

d) Avaliação sobre a expectativa de renda da família nos próximos seis meses, em uma escala de 05 (conceito aumentar muito) a 01 (conceito diminuir muito). É mais uma variável sobre o futuro próximo, com dados levantados através da seguinte pergunta: Ainda nos próximos seis meses, V. acredita que a soma dos rendimentos de todas as pessoas de sua família vai… (aumentar muito/aumentar/ficar igual/diminuir/diminuir muito).

e) Avaliação do momento atual no aspecto de compras em geral, em uma escala de vai de 05 (conceito ótimo) a 01 (conceito péssimo). As informações são obtidas com a seguinte pergunta: Na sua opinião, para V. fazer compras de modo geral, o momento atual é… (ótimo/bom/razoável/ruim/péssimo).

f) Avaliação do momento atual no aspecto específico de compras de alto valor, em uma escala de vai de 05 (conceito ótimo) a 01 (conceito péssimo). As informações são obtidas com a seguinte pergunta: Na sua opinião, para V. fazer compras de alto valor, o momento atual é… (ótimo/bom/razoável/ruim/péssimo).

g) Avaliação do momento atual no aspecto específico de compras a crédito, em uma escala de vai de 05 (conceito ótimo) a 01 (conceito péssimo). As informações são obtidas com a seguinte pergunta: Na sua opinião, para V. fazer compras a crédito, o momento atual é… (ótimo/bom/razoável/ruim/péssimo).