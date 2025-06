Maioria da população apoia a reeleição de presidentes, governadores e prefeitos, diz pesquisa

Uma pesquisa do instituto Datafolha, divulgada neste sábado, 21, aponta que 57% dos brasileiros são favoráveis à reeleição de presidentes, governadores e prefeitos, contra 41% dos que se mostram contrários. Os 2% restantes referem-se aos que não souberam responder.

A pesquisa também mostra que 59% da população apoia o aumento dos mandatos eletivos para cinco anos (atualmente são quatro), ante 37% de contrários. Entre os entrevistados, 3% não souberam responder e 2% mostraram-se indiferentes.

O tema do fim da reeleição ganhou destaque depois que uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, no mês passado, passou a prever o fim do instrumento e estabelecer, a partir de 2034, um mandato único de cinco anos.

Para passar no Senado, o projeto, que é relatado por Marcelo Castro (MDB-PI), precisa ser aprovado em dois turnos por pelo menos 60% dos parlamentares e, depois, pelo mesmo percentual na Câmara. A medida, porém, enfrenta resistências no Legislativo e não tem previsão se ir a votação.

Há dez anos, o Datafolha fez uma pesquisa semelhante, mas o resultado foi o inverso. Na ocasião, durante o segundo governo da presidente Dilma Rousseff (PT) e diante de grande crise política e econômica, 67% dos entrevistados eram contrários à reeleição presidencial, ante 30% a favor.

Em relação aos governadores e prefeitos, os números foram parecidos (tanto em 2015 quanto agora, as perguntas para os três cargos foram feitas de forma separada).

Já em 2007, sob o segundo mandato de Lula (PT), os entrevistados pró-reeleição presidencial eram 58%

O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, nos dias 10 e 11 de junho, em 136 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.