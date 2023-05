Máfia das Apostas: deputado de partido de Lira vai comandar CPI na Câmara; veja quem vai participar

A Câmara dos Deputados instalou na tarde desta quarta-feira a CPI que vai investigar a manipulação de resultados de partidas de futebol do Campeonato Brasileiro. O deputado Julio Arcoverde (PP-PI) foi eleito e empossado presidente do colegiado. Arcoverde é do partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e aliado do ex-ministro da Casa Civil e senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do PP.

O primeiro e o segundo vice-presidentes são, respectivamente, André Figueiredo (PDT-CE) e Daniel Agrobom (PL-GO). O relator dos trabalhos da comissão é o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), autor do requerimento de instalação da CPI, que teve 25 integrantes já nomeados.

Máfia das Apostas

A instalação do colegiado ganhou tração depois de virem à tona denúncias de envolvimento de atletas na manipulação de resultados de partidas. Uma investigação criminal feita pelo Ministério Público de Goiás tornou réus jogadores das séries A e B do Campeonato Brasileiro.

No requerimento de criação da CPI, Carreras justificou sua necessidade diante das recentes suspeitas de manipulação de resultados de jogos e da falta de regulamentação para o setor de apostas esportivas.

“As apostas esportivas atualmente vão além de tentar adivinhar o resultado de uma partida. Elas permitem apostar, por exemplo, qual time de futebol terá mais escanteios em um jogo ou até qual equipe receberá um número específico de cartões amarelos ou vermelhos, e é aí que as quadrilhas agem. A falta de regulamentação do setor ainda deixa lacunas que permitem que criminosos agindo de má-fé maculem o resultado esportivo”, afirmou o parlamentar no requerimento.

Veja abaixo todos os integrantes: