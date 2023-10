Mãe fala pela 1ª vez sobre jovem morto durante ataque em Israel: 'Continuarei vindo por ele'

O brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, morto após a invasão de extremistas em uma festa rave, em Israel, no último sábado, completaria 24 anos nesta sexta-feira, dia 13 de outubro.

Ranani vivia no país há sete anos, e chegou a prestar serviço militar. Nas redes sociais, a mãe do jovem falou pela primeira vez sobre a perda do filho. Tatiana Nidejelski publicou um vídeo com imagens do brasileiro, editado por uma prima dele, e agradeceu as mensagens de apoio durante o momento difícil.

"O Plano de Deus não é humano e não alcançamos e sinto que nosso Pai Celestial, esse universo em todo momento esta com sua mão de amor nos ensinando a evoluir.... Abaixo [no post] está uma homenagem que minha sobrinha fez para me confortar e com certeza meu filho está comigo e sabe o quanto eu o amo e continuarei vivendo por ele", escreveu Tatiana.

A namorada do rapaz, Rafaela Treistman, publicou uma homenagem de aniversário para Ranani.

Em publicação passada no Instagram, uma amiga do brasileiro, identificada como Jade Kolker, lembrou que eles estavam juntos em uma viagem de comemoração ao aniversário de Ranani, em outubro de 2022. No post, ela também comenta um sonho do amigo: “ser um DJ famoso na cena trance brasileira e pelo mundo”.

“Hoje o Brasil inteiro te conhece, meu lindo. Não pela razão que eu tanto gostaria que fosse, mas pelo herói que você foi dentro daquele bunker. Tenho certeza que você usou até a última gota de força que existia no seu corpo pra manter sua namorada à salvo e pra acalmar os que estavam à sua volta porque é isso que você é na vida das pessoas. Calmaria.

Eu sou amante da sua alma linda e hippie e hoje ela vai passar a voar solta por aí protegendo lá de cima todos que te amam tanto aqui embaixo. Me sinto honrada de ter feito parte desse trajeto lindo que foi sua vida”, diz trecho da publicação.

Rafaela Treistman, namorada do brasileiro Ranani Glazer, usou as redes sociais para se despedir. A jovem conseguiu escapar do ataque terrorista, assim como o amigo que acompanhava o casal, Rafael Zimerman. Pelo Instagram, Rafaela destacou que a relação com o gaúcho de 24 anos “foi uma história de cinema”.

"Nunca imaginei que eu não estaria agora com você. nunca pensei que existiria um após você", afirmou ela. "Assim como você sempre disse, nosso amor foi a primeira vista.. foi rápido e intenso, mas eu te amei em cada segundo que estivemos juntos".

Na publicação, Rafaela publicou uma série de fotos ao lado do namorado. Ela afirmou que Ranani era um "ser cheio de luz" e que "nunca falhou" ao transmitir a "vibe maravilhosa" que levava consigo. Ela afirmou que nunca havia se sentido tão feliz quanto ao lado dele e destacou sonhos que o brasileiro ainda tinha, como o de se tornar um DJ famoso. Ela contou que os dois, inclusive, chegaram a compor uma música juntos.

"Sinto a sua falta a cada momento do meu dia, eu de verdade não sei como seguir agora sem você. Penso nos nossos planos pro futuro, penso nos nossos sonhos, nos nossos objetivos.. Penso no quanto nos seguramos pra falar de nós dois por respeito a relacionamentos passados quando tudo o que eu queria era gritar pro mundo o quanto eu amo você", escreveu Rafaela, que declarou seu amor por Ranani, agradeceu pelo carinho durante o relacionamento e desejou que ele descansasse em paz.

