Maduro diz que Venezuela enviará mais oxigênio para Amazonas e Roraima

A Venezuela enviará mais carregamentos de oxigênio para ajudar o Brasil a tratar pacientes com covid-19, disse o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na terça-feira, depois de enviar um comboio de caminhões carregados com oxigênio para Manaus no mês passado.

Maduro tem uma relação tensa com o presidente Jair Bolsonaro, que disse em janeiro que o oxigênio venezuelano é bem-vindo, mas que Maduro deveria se concentrar em ajudar os venezuelanos.

Maduro disse na terça que três caminhões estão sendo carregados com oxigênio produzido pela siderúrgica estatal venezuelana Sidor. Dois irão para o Estado do Amazonas e um para Roraima, disse.

"Tudo é possível quando há solidariedade, fraternidade, paz e amor entre os povos. E neste caso há, entre os povos do Brasil e da Venezuela", disse Maduro.

Ele acrescentou que novos envios devem chegar "de vez em quando" ou semanalmente, a depender das necessidades do Brasil.

A pandemia tem sido particularmente severa no Amazonas. Médicos em hospitais lotados em Manaus tiveram que compartilhar cilindros de oxigênio e alguns pacientes morreram sufocados por falta de oxigênio.

O Brasil tem 9.283.418 casos confirmados de Covid-19, terceiro maior número do mundo. Além disso, 226.309 pessoas morreram por causa da doença no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, o maior número de mortes do mundo atrás apenas dos Estados Unidos.