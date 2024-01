Lupi diz que ‘fila do INSS nunca vai acabar’, mas promete reduzir análise de pedidos a 30 dias

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou nessa quarta-feira, 3, que a meta traçada pelo ministério para esse ano é que a fila de espera do INSS seja reduzida para 30 dias. Atualmente, o tempo para análise de pedido assistencial ou previdenciário é de 49 dias.

"Eu quero, nesse ano de 2024, chegar à data de 30 dias de espera para conclusão do benefício. O que quer dizer? Que no próprio mês que a pessoa dê entrada, conclua o processo", disse o ministro durante cerimônia de abertura do curso de formação dos aprovados no último concurso do INSS.

Fila "nunca vai acabar"

Lupi reafirmou ainda que a fila do INSS "nunca vai acabar".

"Quem diz que vai acabar a fila é mentiroso. Todo mês entram 900 mil pedidos, 1 milhão de pedidos novos, então todo mês terão pelo menos de 900 mil a 1 milhão de pessoas pedindo e ninguém resolve assim, tem que conferir documento, tem que ser justo", completou.

Ao assumir o ministério em janeiro, Lupi prometeu zerar as filas do INSS. Em agosto, no entanto, o ministro recuou com a entrada de novos pedidos de benefícios e afirmou que isso "nunca" iria acontecer:

"O meu desafio é que ao mesmo o tempo que você tem que reduzir a fila, que chegou a mais de 1,8 milhão, você tem também o fluxo, diário e mensal de pedidos iniciais. A fila nunca vai zerar, mas o prazo médio de concessão vai ficar nos 45 dias em dezembro, com certeza", afirmou ao GLOBO na época.

Segundo Lupi, depois de reduzir o tempo de espera na fila, o desafio será "humanizar" o atendimento do INSS.