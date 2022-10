Lula X Bolsonaro: quem está na frente nas últimas pesquisas para presidente

A menos de 24 horas o início da votação do segundo turno das eleições 2022, os institutos de pesquisa divulgaram, neste sábado, 29, as últimas sondagens antes do pleito. Os números mostram os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) muito próximos e, em alguns casos, empatados dentro da margem de erro.

Separamos o resultado das principais pesquisas eleitorais deste sábado. Confira:

Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 52% dos votos válidos, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), 48%, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 29. Para os votos válidos, são desconsiderados brancos, nulos e as pessoas que dizem que não sabem. É desta forma que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) faz a contagem oficial da eleição.

Para a pesquisa, foram ouvidas 8.308 pessoas entre os dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A sondagem foi registrada no TSE com o número BR-08297/2022.

Ipec

Segundo a pesquisa Ipec, encomendada pela Globo e divulgada neste sábado, 29, o ex-presidente Lula tem 54% dos votos válidos, e o presidente Bolsonaro, 46%. Para a pesquisa, foram ouvidas 3.008 pessoas entre os dias 22 e 24 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Atlas Intel

Na pesquisa Atlas Intel divulgada neste sábado, 29, Lula aparece com 53,4% dos votos válidos, e Bolsonaro tem 46,6%. Em uma pergunta estimulada, com os nomes apresentados em formato de lista aos entrevistados, Lula aparece com 52,4%, e Bolsonaro tem 45,7%. As pessoas que não sabem, brancos e nulos são 1,9%.

Para a pesquisa, foram ouvidas 7.500 pessoas entre os dias 26 e 29 de outubro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A sondagem foi registrada no TSE com o número BR-04838/2022.

Genial/Quaest

A Genial/Quaest, também publicada neste sábado, traz Lula com 52% dos votos válidos, e o presidente Jair Bolsonaro tem 48%. Em uma pergunta estimulada, com os nomes apresentados em formato de lista aos entrevistados, Lula aparece com 46%, e Bolsonaro tem 43%. As pessoas que não sabem são 5%, brancos e nulos somam 6%.

Para a pesquisa, foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A sondagem foi registrada no TSE com o número BR-05765/2022. Veja o relatório completo.

Paraná Pesquisas

Na última sondagem do Paraná Pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva tem 50,4% dos votos válidos, e Jair Bolsonaro, 49,6. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, há margem para empate técnico entre os candidatos. Na última pesquisa divulgada pelo mesmo instituto, na última quarta-feira, Lula aparecia à frente de Bolsonaro, também dentro da margem de erro.

Para a pesquisa, foram ouvidas presencialmente 2.400 pessoas entre os dias 26 e 28 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09573/2022.

MDA/CNT

A pesquisa MDA/CNT mostra o ex-presidente Lula com 51,1% dos votos válidos, e Bolsonaro com 48,9%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, há margem para empate técnico entre os candidatos.

Para a pesquisa, foram ouvidas presencialmente 2.002 pessoas entre os dias 26 e 28 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-01820/2022. Veja aqui o relatório da pesquisa divulgado pelos organizadores.

Quando será o 2º turno das Eleições 2022?

Para o cargo de presidente, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. Em 2022, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no 1º turno, pode votar no 2º?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2022 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Quais cargos serão votados no 2º turno das eleições 2022?

O segundo turno é somente para cargos de governador e presidente, caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos válidos. Para estado sem segundo turno, há votação somente para presidente.

Nas eleições de 2022, doze estados vão ter a definição em uma segunda etapa: São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Santa Catarina, e Rondônia.

Qual a ordem de votação?

Governador : dois dígitos

: dois dígitos Presidente: dois dígitos

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

O que explica a diferença entre pesquisa e resultado das eleições?

Indecisos e migração de eleitores. Essas duas variáveis são as hipóteses apontadas por institutos de pesquisas eleitorais para explicar a diferença entre o que as sondagens indicavam e o resultado das urnas no primeiro turno das eleições 2022.

Há um ainda um terceiro elemento, menos determinante, mas também com algum grau de impacto: a falta de um Censo atualizado. A metodologia das pesquisas eleitorais leva em conta os dados oficiais para retratar, proporcionalmente, a cara do Brasil.

O último Censo demográfico foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010. Em 2020 havia a previsão de uma nova rodada de entrevistas para entender o perfil dos brasileiros, mas a realização da pesquisa foi suspensa por conta da pandemia de covid-19. Em 2021, cortes orçamentários suspenderam a realização, mas o Supremo Tribunal Federal obrigou o governo a fazer o Censo, cuja coleta começou neste ano.

