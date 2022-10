Lula x Bolsonaro: novas pesquisas eleitorais são publicadas nesta quarta-feira, 26

Nesta quarta-feira, 26, novas pesquisas eleitorais de intenção de voto para a disputa da Presidência da República são divulgadas. A poucos dias das eleições, elas mostram o termômetro e tendências das campanhas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), serão divulgados dados da Genial/Quaest, Poderdata, e Modalmais/Futura.

As mais recentes pesquisas eleitorais mostram uma tendência de crescimento, dentro da margem de erro, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a corrida pelo Palácio do Planalto. As principais sondagens apontam uma estagnação do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta segunda-feira, 24, Lula aparece com 53% dos votos válidos, e Bolsonaro com 47%. Para os votos válidos, são desconsiderados brancos, nulos e as pessoas que dizem que não sabem. É desta forma que o TSE faz a contagem oficial da eleição.

A sondagem do Ipec, encomendada pela TV Globo e divulgada nesta segunda-feira, 24, mostra o petista com 54% dos votos válidos, e o candidato à reeleição tem 46%. Os números são os mesmos registrados na semana anterior.

Os principais institutos de pesquisa do país já informaram que neste segundo turno não farão sondagens de boca de urna. De acordo com as empresas, o motivo é o mesmo do primeiro turno: altos custos das pesquisas e a rápida apuração do resultado feita pelo TSE, que inviabiliza qualquer número mostrado pelas sondagens. As últimas pesquisas antes do segundo turno serão divulgadas no sábado, 29.

Quando será o 2º turno das Eleições 2022?

Para os cargos de presidente e de governador, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. Em 2022, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Qual a ordem da votação (estados com 2º turno)

Governador: dois dígitos

Presidente: dois dígitos

Quem não votou no 1º turno, pode votar no 2º?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2022 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Quais documentos preciso levar para votar

É necessário levar apenas um documento de identificação oficial com foto. A apresentação do título eleitoral no dia do pleito não é obrigatória. São aceitos como documento a identidade, a carteira de motorista com foto, o certificado de reservista, a carteira de trabalho, o passaporte e a identidade funcional emitida por órgão de classe. Esses documentos podem ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. As certidões de nascimento ou de casamento, no entanto, não valem como prova de identidade na hora de votar.