Lula visita gabinete de transição e conversa com parlamentares em Brasília nesta quinta

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita nesta quinta-feira, 10, o prédio onde a equipe de transição de governo trabalhará pelos próximos dois meses, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Será a primeira ida de Lula ao local. O presidente eleito deve se reunir no CCBB com parlamentares das bancadas aliadas, a partir das 10h. O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), deve falar com a imprensa após a reunião.

A expectativa é que os deputados e senadores discutam a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira do teto de gastos despesas consideradas urgentes no Orçamento do ano que vem, como o Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família) de R$ 600.

Lula chegou a Brasília na noite de terça-feira, 8, e deve ir embora ainda nesta quinta-feira, 10. Por enquanto, o único compromisso confirmado do presidente eleito ao longo do dia é a reunião no CCBB.

Na quarta-feira, 9, Lula se encontrou com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). À tarde, ele também esteve com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Em entrevista coletiva após as reuniões, Lula disse estar “convencido de que o Congresso não vai criar problemas” para discutir projetos e reforçou a necessidade de harmonia entre as instituições. Lira e Pacheco, segundo ele, demonstraram “muita disposição” para dialogar.

Lula não deu detalhes sobre a PEC da Transição, mas disse acreditar que “tudo vai acontecer dentro de muita normalidade”. Ele também afirmou que "não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado".

O presidente eleito não anunciou nomes de futuros ministros e não confirmou que convidou Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, para comandar a Fazenda. A definição da Esplanada, segundo ele, só será tomada depois da viagem ao Egito, para participar da COP-27. Ele embarca na segunda-feira, 14.