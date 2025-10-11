Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula viaja para Roma neste sábado e se encontrará com papa Leão XIV

Presidente também participa da reunião da Aliança Global contra a Fome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 15h25.

Última atualização em 11 de outubro de 2025 às 15h30.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca no final da tarde deste sábado (11), na Base Aérea de Brasília, para a Itália. O presidente participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, na segunda-feira (13), em Roma, evento promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Em paralelo, ele terá um encontro com o papa Leão XIV, na segunda-feira, que foi confirmado pelo Vaticano. A expectativa é que a conversa aborde temas como segurança alimentar, combate à pobreza, desigualdade social e cooperação internacional, áreas de interesse comum entre o governo brasileiro e o Vaticano.

Na sequência, participa da reunião presencial do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Copresidida por Brasil e Espanha, a Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza reunirá ministros, representantes de governos, agências da ONU, bancos multilaterais e organizações da sociedade civil. O encontro ocorrerá em formato híbrido e avaliará o progresso da iniciativa desde sua criação, em 2024.

A Aliança foi estabelecida como uma proposta da presidência brasileira do G20 para apoiar e acelerar os esforços para erradicar a fome e a pobreza e, ao mesmo tempo, reduzir as desigualdades.

Entre os principais temas estão os avanços da Iniciativa de Implementação Acelerada (Fast Track), que apoia planos nacionais de combate à fome e à pobreza em países como Etiópia, Quênia, Haiti, Ruanda e Zâmbia, com mais de 80 manifestações de interesse por parte de parceiros financeiros e técnicos.

Como parte da iniciativa, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza está apoiando ativamente o desenvolvimento de nove planos nacionais voltados para acelerar a ação contra a fome, a pobreza e os riscos climáticos.

Quase 200 membros

De acordo com o Itamaraty, a Aliança está prestes a contabilizar 200 membros, entre países e organismos como agências, programas, instituições universitárias e bancos de desenvolvimento – as principais fontes de financiamento de seus projetos e planos.

Há, atualmente, 13 pedidos de novos integrantes no grupo, sendo sete do continente africano, dois da América Latina e do Caribe, três do Sudeste Asiático e um do Oriente Médio.

O presidente Lula também participará, em Roma, da inauguração do espaço onde funcionarão os mecanismos de apoio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, antes de retornar ao Brasil, ainda no dia 13.

O convite para a participação de Lula no Fórum partiu do diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, em julho, quando o presidente brasileiro foi informado, por ligação telefônica, de que o Brasil saiu do Mapa da Fome.

O Fórum Mundial da Alimentação vai até o dia 18, período em que também serão comemorados os 80 anos de criação da FAO. Criado em 1945, o Fórum Mundial da Alimentação é uma plataforma global para acelerar a transformação dos sistemas agroalimentares, em consonância com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

Estruturado nos pilares Juventude, Ciência e Inovação e Investimentos, o Fórum adota os “quatro melhores” (four betters) que orientam a gestão do diretor-geral, Qu Dongyu: melhor produção, melhor nutrição, melhor meio ambiente e melhor vida.

A edição de 2025 será marcada por uma série de atividades comemorativas e de reconhecimento de boas práticas em segurança alimentar e agricultura sustentável.

“Como parte da iniciativa, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza está apoiando ativamente o desenvolvimento de nove planos nacionais voltados para acelerar a ação contra a fome, a pobreza e os riscos climáticos”, disse o Itamaraty.

Com Agência Brasil e Agência O Globo. 

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaItáliaAlimentação

Mais de Brasil

Falsificação de bebidas: polícia prende 3 suspeitos e fecha fábricas em SP; veja onde

Alerta laranja: risco de tempestades em mais de 5 estados do Brasil, alerta Inmet

Vai a Aparecida de carro? Saiba se você vai precisar pagar a nova taxa de turismo

Lewandowski defende proteção aos 'bons comerciantes' em novo protocolo contra bebidas adulteradas

Mais na Exame

EXAME Agro

Fazendeiro planeja criar 'universidade do búfalo' na Ilha de Marajó

Brasil

Falsificação de bebidas: polícia prende 3 suspeitos e fecha fábricas em SP; veja onde

Pop

De bloco de carnaval à ingresso para jogo: homenagens à Odete Roitman

Mundo

Fortes chuvas no México deixam ao menos 37 mortos e danificam 35 mil moradias