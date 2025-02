Lula venceria qualquer candidato em eventual 2º turno se eleição fosse hoje, diz Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira mostra que, se a eleição fosse hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria todos os candidatos da oposição em todos os cenários de primeiro e segundo turno.

A pesquisa faz parte do levantamento divulgado na semana passada, que mostrou pela primeira vez reprovação do governo Lula maior do que aprovação, e inclui os nomes do deputado federal Eduardo

Bolsonaro, do PL, e do cantor sertanejo Gusttavo Lima (sem partido).

Cenários

Foram traçados quatro cenários para o primeiro turno e seis para o segundo. No primeiro turno, a pesquisa listou oito candidatos: Lula, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Gusttavo Lima, o influenciador Pablo Marçal (PRTB), Eduardo Bolsonaro, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União).

Lula tem entre 28% (cenário sem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas) e 33% (sem Tarcísio, Marçal e Eduardo Bolsonaro). Tarcísio tem 13% das intenções de voto, seguido por

Gusttavo Lima, com 12% a 18%.

No segundo turno, a lista de candidatos exclui Ciro Gomes. Lula tem mais de 40% das intenções de voto em todos os cenários, e Gusttavo Lima é o candidato da oposição que se sai melhor: teria 35% dos votos, contra 41% do presidente – diferença de 6 pontos percentuais.

Contra Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal, Lula abriria 10 pontos de vantagem (44% a 34%) e contra Tarcísio, 9 pontos (43% a 34%). O índice de indecisos varia de 19% a 25%. Na pesquisa espontânea, 78% declaram-se indecisos. Apenas três nomes foram citados: Lula, que aparece com 9% das intenções de voto, empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gusttavo Lima tem 1%, mesmo percentual de “outros”.

Conhecimento, intenção de voto e rejeição

A pesquisa submeteu 12 nomes aos entrevistados para avaliar o grau de conhecimento, o potencial de voto e a rejeição de cada um deles. Além dos que compuseram a lista de candidatos, aparecem ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). As maiores rejeições são de Haddad (56% o conhecem e não votariam nele) e de Eduardo Bolsonaro (54%).

Lula é conhecido e apoiado por 47%, índice muito próximo dos 49% que dizem conhecê-lo e não votar nele. O ex-presidente Bolsonaro tem rejeição maior, de 53% e 41% de intenção de voto. Gusttavo Lima é rejeitado por 50% e apoiado por 29%, enquanto 21% dizem não conhecê-lo – empate dentro da margem de erro com Michelle.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de janeiro, e ouviu presencialmente 4.500 brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 1 ponto percentual.