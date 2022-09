Lula será entrevistado pelo Ratinho nesta quinta-feira; veja horário

O candidato à Presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, será entrevistado pelo apresentador Carlos Massa, o Ratinho, nesta quinta-feira, 22, às 20h, no SBT. A sabatina terá a duração de 30 minutos, sem intervalo, e será transmitida ao vivo.

Fique por dentro de tudo sobre as Eleições 2022 e os resultados das pesquisas eleitorais. Clique aqui e receba gratuitamente a newsletter EXAME Desperta.

No dia 13, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, participou da primeira da série de entrevistas com os candidatos à Presidência da República no SBT. Também já foram sabatinados Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). A emissora convidou os quatro que têm as melhores colocações nas pesquisas de intenção de votos.

Apesar de aceitar o convite para a entrevista, Lula não deve participar do debate promovido pelo SBT com os candidatos à Presidência, marcado para este sábado, 24. A campanha afirma que a ida do ex-presidente ainda está indefinida. Os outros convidados confirmaram presença: Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D'Ávila (Novo).

A campanha do petista garante que ele participará do debate da TV Globo, em 29 de setembro, três dias antes do primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. Será o último debate presidencial do primeiro turno.

Veja como foram as últimas pesquisas eleitorais de 2022: